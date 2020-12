El senador kirchnerista Sergio Leavy votó a favor de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que finalmente se terminó aprobando durante la madrugada. Luego de un largo silencio que hizo crecer la incertidumbre en torno a su postura, aunque todo hacía pensar que, teniendo en cuenta la verticalidad con que se maneja su espacio político, que su voto sería positivo.

Cabe aclarar que en 2018 Leavy había votado en contra de la legalización del aborto. “En 2018 participé del debate, pero era una ley totalmente diferente, esta ley propone algo mejorado. Me he dado cuenta de que esta ley no obliga a abortar, no promueve el aborto, solo le da un marco legal seguro”, manifestó el legislador.

El senador Sergio Leavy cambió su postura y votó a favor del aborto.

El senador salteño comenzó su discurso diciendo que él personalmente se opone y odia el aborto, y dijo que “claramente no lo queremos, pero existe”. Pero, a medida que avanzaba su discurso, ya se podía intuir que su voto sería positivo.

“Hay mujeres que hacen esfuerzos sobrehumanos, que ponen el alma y la vida para ser mamá, pasan por una serie de tratamientos s para ser madres, hacen todo, y hay otras que con la misma fuerza deciden no ser madres, interrumpirlo, y ahí creo que debe participar el Estado, debe tener la posibilidad de resolver esta situación”, indicó el legislador.

“En 2018 participé de una ley que era totalmente diferente, esta está mejorada. No es que hablemos de pañuelos verdes ni celeste, pero me di cuenta que esto no se trata de mí, no es una situación de creencia ni de formación, es una situación que le compete a muchas mujeres. Algo que me hizo ver diferente, la ley de los mil días, que quita la posibilidad de que una madre aborte porque no tenga recurso”, continuó.

“En España, en Italia, en la cuna de mi fe, fue aprobada hace 30 años esta ley. Vengo del norte de la provincia de Salta. Claramente he intentado comprender a las mujeres que deciden abortar, en ese proceso me he dado cuenta que esta ley no obliga a abortar, no lo promueve, solo le da un marco legar y seguro, que deben hacerlo sin que mueran en el intento. No se trata de estar a favor del aborto, sino a favor de la vida de las mujeres, si mi voto ayuda que una mujer no pierda la vida en la clandestinidad, voto a favor de la ley, y que sea Dios y la patria quien me lo demande”, finalizó el senador.