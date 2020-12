En la madrugada del miércoles se aprobó en el Senado de la Nación la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo luego de una sesión maratónica. Uno de los votos claves fue el del senador salteño Sergio Leavy, quien en 2018 había votado en contra del aborto, pero de quien ya se anticipaba un cambio de postura debido a las presiones del kirchnerismo, espacio al que pertenece.

El senador Sergio Leavy cambió su postura y votó a favor del aborto.

“En 2018 participé del debate, pero era una ley totalmente diferente, esta ley propone algo mejorado. Me he dado cuenta de que esta ley no obliga a abortar, no promueve el aborto, solo le da un marco legal seguro”, justificó el legislador.

Luego de aprobada la ley, desde numerosos espacios próvida alzaron la voz manifestando su descontento con el resultado de la votación. Y en Salta, donde dos de tres senadores votaron a favor del aborto, todos los dedos apuntaron al “oso” Leavy, ya que Nora Giménez había anticipado su voto a favor hace tiempo.

Rosario Sylvester, referente del movimiento Provida Salta (El Tribuno)

Una de las voces acusadoras fue la de Rosario Sylvester, miembro del grupo Provida Salta, que, en diálogo con FM Profesional, calificó a Leavy de “impresentable” por haber cambiado su voto a favor de la despenalización del aborto, ya que considera que de esta manera dejó de lado sus promesas de campaña y convicciones.

“Es una persona que hizo quedar mal a los salteños poniendo a dedo a Ameri en la Cámara de Diputados para satisfacer sus apetencias personales en la política”, manifestó Sylvester, y pidió a los salteños que están a favor de las dos vidas que estén afiliados al Frente de Todos de Salta que opten por desafiliarse de dicho espacio político.

“Esta ley, al no defender el derecho a la vida desde la concepción, no respeta el ordenamiento jurídico que dice que no se puede ir en contra de la Carta Magna de la Nación”, indicó Sylvester, ye aseguró que el movimiento “Salvemos las dos vidas” continuará con su lucha, y que el próximo paso será pedir la derogación de la ley ante la Justicia.