“Sex and the city” es una de las series más populares de los años 90, introdujo temáticas femeninas poco exploradas en ese momento, que la convirtió en un éxito. Es por eso que HBO lanzará una secuela del programa que se llamará “And Just Like That” y ya tiene fecha de estreno.

And Just Like That. Foto web.

“And Just Like That” presentará nuevamente la historia de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), pero ahora en un momento muy diferente de sus vidas. A sus 50, las mejores amigas deben enfrentarse a nuevos desafíos tanto personales como familiares y amorosos. Como era de esperar, por supuesto que la serie se desarrollará en la ciudad de Nueva York.

Fue la propia Sarah Jessica Parker la que presentó un adelanto del rodaje de la ficción. La serie llegará a la plataforma de streaming en el mes de diciembre. Sin embargo, aún no tiene día exacto de estreno.

Es de público conocimiento que Kim Cattrall, la icónica Samantha Jones, no estará en el revival de “Sex and the City”. La actriz británica no terminó bien con el equipo de la serie, pero en especial con Sarah Jessica Parker, con quien no tiene ningún tipo de vínculo desde el estreno de la última película.