Si bien en las últimas semanas “El Juego del Calamar” fue la serie que impactó al mundo y se sigue manteniendo en lo más alto. “Las cosas por limpiar”, es una producción original de la plataforma que se estrenó el viernes y ya logró meterse en el Top 3 de lo más visto a nivel mundial.

“Las cosas por limpiar” cuenta las vicisitudes de Alex, una madre soltera que recurre a limpiar casas para tratar de llegar a fin de mes mientras huye de una relación abusiva y lucha por salir de la indigencia para darle a su hija Maddy una vida mejor. Esta serie, narrada desde la perspectiva conmovedora y no exenta de humor de una mujer desesperada y decidida, ofrece una mirada cruda y motivadora a la resiliencia de una madre.

La ficción de diez episodios está inspirada en la autobiografía superventas del New York times “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive”, de Stephanie Land.

La serie está protagonizada por Margaret Qualley, uno de los talentos más aclamados de los últimos años, luego de su aparición en “Once Upon a Time in Hollywood” de Quentin Tarantino. El resto del reparto se completa con Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke, Andie MacDowell y Rylea Nevaeh Whittet.