La serie “El juego del calamar” se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix. Sin embargo, una influencer cuestionó a la plataforma por realizar una traducción incorrecta del coreano y cambiar así su sentido.

Park Hae-soo en el Juego del Calamar Netflix

El misterio que despierta un extraño juego de supervivencia hizo que la serie se convierta en una de las preferidas durante las últimas semanas. Más allá de los diversos análisis en torno a la misma, la influencer Youngmimayer desde su cuenta de Tik Tok con casi 250,000 suscriptores y 8,5 millones de likes, cuestionó a Netflix por la mala traducción del coreano y cree que “si no sabés coreano”, no podrás “ver la misma serie”.

Youngmimayer, la tiktoker que criticó la traducción de "El juego del calamar" Tik Tok

A modo de ejemplo, detalló una escena en donde el jugador 212 llamado Han Minyeo indica: “No soy un genio, pero puedo hacerlo igual”. Sin embargo, la influencer resaltó que en coreaneo lo que realmente dice es: “Soy muy inteligente, simplemente nunca tuve la oportunidad de estudiar”.

En el video que la influencer publicó cita otro ejemplo. Allí detalla que el jugador número 001 le dice al jugador 456 que son gambus en el juego de las canicas. En la traducción dice que los gganbus comparten todo. Sin embargo, en realidad indica que no hay sentido de pertenencia entre los dos. Una frase relevante para comprender el sentido del episodio.

La joven también explicó que hay aspectos que restan en cuanto a los matices del personaje. “La razón por la que esto sucede es porque no se respeta el trabajo traducido y también por el gran volumen de contenido, los traductores mal pagados y el enorme volumen de trabajo y no es culpa suya sino de la gente. Los productores no aprecian el arte”.