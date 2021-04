El estreno de Sex and City, allá por el año 1998, marcó un hito importantísimo en el universo de las series para el público femenino. Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda se convirtieron a la velocidad de la luz en un cuarteto inolvidable, amado por millones de mujeres en todo el mundo. Con el paso de los años y los cambios sociales que se fueron sucediendo, muchas de las actitudes y los estereotipos que transmitía la serie comenzaron a ser cuestionados por las nuevas generaciones que ya no se sentían identificadas con esos personajes de la ficción.

Así, surgieron otros programas protagonizados por mujeres pero que buscaban incluir en sus tramas debates actuales como el feminismo o las dinámicas de los millennials, como fue el caso de Girls, creada por Lena Dunham. Algo parecido viene a traernos Run the world, la nueva serie que Starzplay estrenará en Argentina en mayo. La historia sigue a un grupo de amigas afroamericanas que viven en el corazón de Harlem y cómo llevan adelante su día a día, las presiones del desarrollo profesional y las relaciones de pareja. La serie está escrita, producida y dirigida por mujeres y toca temas muy actuales como la sororidad, la discriminación racial y los debates sobre la imagen corporal.

Otras series sobre mujeres

Después del bombazo inicial generado por Sex and the City, llegaron varias series protagonizadas por grupos de amigas mujeres. Entre mis preferidas están Big Little Lies (HBO), protagonizada por Nicole Kidman y Reese Witherspoon, sobre un crimen que une para siempre la vida de cuatro mujeres. También Girls (HBO), que retrata los pormenores de un grupo de amigas millennials viviendo en la salvaje Nueva York. Para quienes disfruten las ficciones de época, recomiendo además Las chicas del cable (Netflix) ambientada en España en los años 20.