Este sábado 18 de septiembre de 18 a 24 se realizará La Noche de las Peatonales, una jornada que busca potenciar la vida comercial, social y disfrutar de propuestas culturales y gastronómicas a lo largo de Córdoba y San Martín.

La Municipalidad de Rosario difundió un mapa interactivo para conocer cada una de las propuestas, y este es el detalle rubro por rubro.

Gastronomía

Foodtrucks: hamburguesas gourmet, lomitos, helados, sandwiches de todo tipo, comida saludable y comida japonesa. Además, vas a encontrar opciones para vegetarianos y veganos.

Plaza 25 de Mayo: Food truck Ahumador / Daisan

Plaza Montenegro: Moovie Bar / Más Helados

Sarmiento y Córdoba: Avenger / Río Helados

San Martín y Rioja: Toscana (pizza y sándwich)

Los clásicos del centro: Nato (Pte. Roca y Córdoba) / Abarrote (Paraguay y Córdoba) / Deli Bar (Córdoba 1472) / Augustus (Corrientes y Córdoba) / Catalina Restó (Palace Garden) / Verde que te quiero verde (Palace Garden) / Bar Junior (Mitre 849) / Bar Plaza Mayor (Mitre 830) / Pizzería (Sarmiento y Córdoba) / Foret (Sarmiento y Córdoba) / Mc Donalds (Córdoba y San Martín) / Havanna (Córdoba y San Martín) / Masaru Ramen comida japonesa (Galería Calle del Sol, San Martín 843) / Bon Gusto (San Martín 978) / Marmagal (San Martín 968) / Pico Fino (San Martín 783) / Pizza Piazza (Córdoba 901) / Billy Lomito (Laprida 796) / Blackford (Maipú y Córdoba).

Noche de Galerías

Las tradicionales galerías del centro tendrán abiertos sus locales, con ofertas, promociones y actividades para toda la familia. Vas a encontrar espectáculos: folklore, bachata, ballroom, mambo y hasta una exposición de autos antiguos.

Galería del Paseo. Abierta hasta las 22. Espectáculo folclórico Ecos de Tradición a las 18.

Galería Rosario. Abierta hasta las 22. El bar Constanza sacará sus mesas a la peatonal San Martín.

Galería La Favorita. Espectáculo sobre peatonal Córdoba desde las 18 con el grupo Ladies Dance.

Galería Córdoba. Abierta hasta las 24. Espectáculo Rosario Swing desde las 18.

Palace Garden. Abierto hasta las 23. Desde las 18 números artísticos de ballroom, mambo, bachata, foxtrot. Oferta gastronómica con el bar Álamo.

Galería Paseo Peatonal. Abierta hasta las 24 por calle Mitre. DJ y barra de tragos, exposición de autos. El bar Alma, ex paseo mayor, sacará sus mesas afuera.

La Galería Libertad I y II estarán abiertas hasta las 20.

Evento especial. Noche millenial en la Galería del Sol

Galería Calle del Sol (San Martín 843) ofrecerá clínicas y workshops dedicados al arte, la tecnología y el entretenimiento.

Programación:

19.30: Nano Catalá, Facundo Ibarra. Contenidos para redes.

19:50: Patagonia Soluciones Digitales. Marketing digital y aplicaciones.

20:10: Rosario Game Devs, desarrollo de videojuegos. Empleos del presente y del futuro.

20.30: Impresoras LGS 3D, creatividad, producción y makertons.

20.50: Eduardo Risso. El mundo del ilustrador. Firma de ejemplares.

Además, habrá una propuesta gastronómica de comida japonesa con Masaru Ramen y cosplay a cargo del grupo Star Wars Fan Club Rosario. Los locales adheridos ofrecerán promociones, premios, sorteos, piercings 2x1, concurso del logo para la galería y mucho más durante toda la noche.

Ferias y puntos de interés

Punto Vinilos y Librerías de Viejo (Biblioteca Argentina y plaza Pringles)

Exposición y venta de discos de vinilos nuevos y usados , de todas las épocas y géneros musicales. Con la participación del Círculo de Librerías de Viejo Rosario, contará con una amplia variedad de títulos y géneros literarios. Además, el ingreso de la Biblioteca Argentina por el pasaje Álvarez, será un paisaje lumínico y musical con sets de Emiliano Cattaneo y Alejandro Lauphan.

Punto Arte en vivo (Córdoba entre Corrientes y Paraguay): artistas gráficos, dibujantes, arquitectos e ilustradores estarán pintando y dibujando en vivo para deleite del peatón.

Punto Arte Impreso (Córdoba entre Sarmiento y Mitre): espacio de intercambio dedicado a la publicación impresa en distintos formatos que reúne a artistas y sellos independientes en torno al arte gráfico de la ciudad. Habrá además serigrafía e impresión de afiches tipográficos a cargo de Taller Costa y Capitana y set musical de Remedio Casero Discos con cierre de Lucas Roma.

Punto Pasaje Pan: desde las 18 y hasta las 23 se proponen visitas dialogadas por el pasaje más antiguo de Rosario con una fuerte identidad ligada al arte y en el que convergen el rescate de lo histórico y el dinamismo de la cultura emergente. Además los locales participarán con una programación de exposiciones en galerías de arte, presentaciones en librerías y estudios de arquitectura, música en vivo, un piano bar e intervenciones de proyectos independientes que nuclean el diseño y el arte contemporáneo. El pasaje invita a sentarse en su café y detener el tiempo.

Punto La Rosarito: feria de exhibición y venta de objetos realizados y/o recuperados por maestros artesanos de Rosario y la región, con creaciones en metales, maderas, tejidos, piedras, entre otros, destacándose el valor, la diversidad y la originalidad de cada pieza que recupera la tradición en el artesanado como producción simbólica.

Punto Editoriales Independientes y Librerías (San Martín entre Córdoba y Rioja): Espacio de exhibición y venta de publicaciones editadas por sellos independientes rosarinos que reúne la voz de autores locales, nacionales e internacionales. También habrá librerías invitadas que desplegarán una selección de títulos clásicos, best sellers y novedades para todo público.

404 Festival Internacional de Arte y Tecnología (San Martín y Córdoba): Más de un millón de visitantes y artistas de 45 países han formado parte de sus exhibiciones. Este espacio es organizado por la Universidad Nacional de Rosario.

Centro Cultural Universitario: Los caminos del amor (San Martín entre Córdoba y Santa Fe)

Ciclo de música de cámara. Un recorrido vocal e instrumental por músicas de Piazzolla, Villa-lobos, Lothar y Telemann entre otros. Luis Giavón (oboe), Alicia Caruso (soprano), Lorena Barile (flauta y piccolo) y Leonel Lúquez (piano), organizado por la Universidad Nacional de Rosario.

Cosmic Sounds (San Martín entre Córdoba y Santa Fe)

La ventana indiscreta del ECU , un espacio con Dj, Vj y músicos invitados: Arlén del Futuro, DJ Xuls, DJ CandyCrush y Typha. Organizado por la Universidad Nacional de Rosario.

Punto Arte y Diseño (Plaza Montenegro)

Clases abiertas, técnicas de producción textil e intervenciones con colecciones de la Escuela Municipal de Diseño de Indumentaria. Customización de prendas y reparaciones fugaces. Muestra El poder y la magia, de Laura Capdevila en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa y anticipo de Quincena del Arte Rosario 2021.

Feria Deco Hogar (Córdoba entre Paraguay y Corrientes): con temática vinculada a la lectura, la propuesta representará espacios del hogar con los siguientes rubros: muebles, blanco hogar, plantas, macetas, artículos para la parrilla, mimbrería, bazar, cerámica, almohadones.

Feria Espacio Jardín (Córdoba entre Mitre y Sarmiento): Se podrán encontrar plantas de interior y exterior, suculentas y cactus, orquídeas y accesorios de decoración para jardinería como colgantes y macetas.

Feria Rosario Diseña (Plaza Pringles): prevalece el diseño de autor y se conjuga el arte en todas sus formas. Acompañada de atractivos para toda la familia, intervenciones, buena música y distintas ofertas gastronómicas. Se podrán encontrar los siguientes rubros: industria textil; indumentaria; objetos y productos de decoración para el hogar; salud y bienestar; objetos y productos de decoración para el hogar; accesorios y complementos; bebés y niños; gastronomía; marroquinería, carteras, cintos, bolsos, billeteras; reventa de lencería; accesorios e indumentaria para mascotas; objetos, gráfica y editorial.

Punto Juguetes (San Martín entre Rioja y San Luis): Espacio de exhibición y venta de juguetes producidos por emprendedores que crean objetos con un diseño original y fabricados completamente en Rosario con materiales sustentables.

Recorridos guiados gratuitos

Para redescubrir la riqueza histórica y arquitectónica de la ciudad.

Peatonal Córdoba y Paseo del Siglo (dos recorridos). Capacidad máxima: 20 personas. Inscripción previa en rosario.gob.ar

Recorrido 1: Peatonal Córdoba

Lugar de encuentro: Córdoba y Laprida. Horario:18.30

Itinerario: Plaza 25 de Mayo / Bola de Nieve / Jockey Club / Pasaje Pan / Ex Edificio Gathes Chaves hoy Galería Victoria Mal / La Favorita / Palacio Fuentes / Fac. Humanidades y Artes / Esquina de Córdoba y Corrientes

Recorrido 2 : Paseo del Siglo

Lugar de encuentro: Córdoba y Corrientes. Horario:19.30

Itinerario: Bolsa de Comercio / Edificio de la Inmobiliaria / La Agrícola / Ex Hotel Palace / Molino Félix / Edificio Minetti / Plaza Pringles / Shopping Paseo del Siglo / Arzobispado de Rosario / Ex Casa Pinasco hoy Rectorado UNR / Petit Hotel sobre Córdoba al 1800 / Ex Jefatura de Policía hoy sede de Gobernación / Plaza San Martín

Casco histórico: Único horario: 18 h. Encuentro en las escalinatas del Museo Estevez, Santa Fe 748. Sin turno previo. El Museo Municipal de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez propone Por las Huellas del pasado, un recorrido desde plaza 25 de Mayo. Partiendo desde los orígenes de la Ciudad, con las primeras particiones urbanas, las sucesivas construcciones de la Capilla devenida en Catedral, la vieja Jefatura Política, el Palacio Municipal, entre otros edificios emblemáticos que permiten hacer un recorrido temporal.

La Favorita (Córdoba y Sarmiento): se realizarán los recorridos en dos horarios: 20 y 21, teniendo como como punto de partida La Favorita. Desde allí y de manera simultánea, partirán en tres grupos hacia diferentes destinos del centro. Con inscripción previa en: http://bit.ly/eventosmuseociudad.

Visita guiada exterior por algunas de las obras arquitectónicas emblemáticas de la empresa Candia, en el marco de la muestra Ciudad Candia producida por el Museo de la Ciudad, que recupera la historia de una de las constructoras más importantes que dejó un sello en el desarrollo de Rosario.

Puntos selfie: distintos lugares clave del centro serán señalizados para tomar la mejor foto junto a amigos o familiares. Se pueden compartir con el hashtag #NocheDeLasPeatonales para armar un gran álbum de recuerdos colectivo.

A través de esta iniciativa se marcarán seis puntos históricos: Edificio Bola de Nieve (Córdoba y Laprida) / Pasaje Pan (Córdoba 954) / Edificio de la tienda Gath & Chaves actualmente Mc Donald´s (San Martín y Córdoba) / Sedería Eiffel (San Martín y Córdoba) / Escalera mecánica de la Galería Córdoba (Sarmiento 783) / Murales de Julio Vanzo en la Galería Rosario (San Martín 862)

Transporte

Por otro lado, se informó que el sistema Mi Bici Tu Bici será gratuito el sábado de 18 a 00, y que habrá cortes, desvíos de tránsito y cambio de paradas de colectivos.