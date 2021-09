A diferencia de lo que pasó en Buenos Aires por ejemplo, Netflix llegó a Rosario con el homenaje a los “caídos” en La Casa de Papel mostrando a todos los personajes que murieron a lo largo de la seria, incluido el quinto caído y esto desató críticas en las redes. Otra polémica fue el lugar elegido para montar el monumento.

//Mirá también: Spotify lanzó un espacio de “La Casa de Papel”, en asociación con Netflix

Si bien la primera parte de la quinta temporada de la exitosa serie de atracadores se estrenó a principios de septiembre, fueron muchos los usuarios que aún no terminaron de ver los capítulos y el monumento que se instaló en Rosario generó críticas en las redes sociales por spoiler.

Polémica por el monumento de la Casa de Papel en Rosario. Twitter

Polémica por el monumento de la Casa de Papel en Rosario. Twitter

Recién se conocieron cinco episodios del tan ansiado final, pero muchos de los fanáticos reaccionaron mal al ver que en Rosario habían puesto la figura del quinto personaje que muere en el atraco. “Una deja las redes para no spoliarse pero acá en Rosario te clavan una ESTATUA en el Monumento con la muertos de la Casa de Papel. Incraible”; “Me spolió la última temporada, chau tu serie”, fueron algunas de las críticas.

Polémica por el monumento de la Casa de Papel en Rosario. Twitter

Polémica por el monumento de la Casa de Papel en Rosario. Twitter

Esto no pasó en Buenos Aires por ejemplo, donde solo se mostraban las estatuas de los fallecidos en las temporadas anteriores y un piedras sin tallar para el quinto muerto. Si no lo viste, en esta nota no te lo vamos a spoilear pero te recomendamos no navegar en las redes sociales ni ir al Monumento a la Bandera en Rosario.

//Mirá también: “La Casa de Papel 5”: el tráiler de la nueva temporada de la serie de Netflix

Polémica por el lugar en el que pusieron las estatuas de La Casa de Papel en Rosario

Además de revelar parte de la trama final de la serie, en las redes se manifestó el enojo por poner este monumento a los “caídos” en la ficción española justo en frente al Monumento a los Caídos en Malvinas.

Críticas en las redes sociales por el homenaje de Netflix a "La casa de papel" en el Monumento a la Bandera Gentileza

“Hubo soldados de 18 años que murieron en Malvinas por defender esa bandera, esto es inadmisible”, “Me parece un tanto inapropiada la ubicación del Monumento a los 5 caídos’ de la Casa de Papel #Netflix a escasos metros del Cenotafio Malvinas de Rosario dónde se recuerdan los nombres de los caídos en guerra´”, fueron algunas de las críticas que se pueden leer en Twitter.