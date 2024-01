Cuál es el perfume que usa Pedro Alonso, el actor que interpreta a Berlín en la Casa de Papel

El actor Pedro Alonso, quien encarnó la piel de Berlín, uno de los personajes más interesantes de “La Casa de Papel” logró ganarse el cariño del público con la exitosa serie. Ahora, se convirtió en un protagonista nato, tras el estreno de “Berlín”, lo que parece ser un spin-off de una de las series españolas más vistas de Netflix.

Pedro tiene más de 8.6 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram y su fama hace que los fanáticos quieran saber todo sobre él. Durante una entrevista con un medio español contó cuáles son las cosas que no le pueden faltar, entre ellas, nombró su perfume y se volvió viral en TikTok.

BLUE MONKEYS (L to R) PEDRO ALONSO as BERLíN in episode 02 of BLUE MONKEYS. Cr. TAMARA ARRANZ/NETFLIX © 2023 Foto: TAMARA ARRANZ/NETFLIX

“Yo me pasé casi toda la vida sin llevar perfumes”, confesó Alonso y contó: “Mi novia es parisina y podría haber sido nariz. Es una cosa que me parece alucinante”. En esta línea, contó que fue ella quien lo incursionó en el mundo de las fragancias: “Me llevó a una tienda en París que no es una tienda de perfumes, es un museo”.

“Cuando me dieron a oler este perfume dije: ‘Wow, esto es otra cosa’”, sostuvo el actor y agregó: “Lleva como inciensos, algunas resinas, cítricos como mandarina. Es una mezcla explosiva, me encanta”. “Casi demasiado exuberante diría yo, pero completamente embriagador”, concluyó Pedro.

Akkad, el perfume que usa Pedro Alonso

Akkad de Lubin es una fragancia que se lanzó en el año 2012 y pertenece a la familia olfativa ámbar especiada para hombres y mujeres. Su presentación viene en un frasco de 100 ml. y tiene un diseño bastante peculiar con una forma irregular y lo que parece ser una gota cayendo como tapa. Los colores son más bien tierra y combina a la perfección con su aroma.

La caja del perfume Akkad, el que usa Pedro Alonso. Foto: Gentileza

Así es el perfume Akkad. Foto: Gentileza

Las notas cabeza de esta fragancia son mandarina y bergamota de Italia, esencia de Salvia Sclarea. Por otro lado, las notas de corazón son esencia de cardamomo, elemí, incienso y styrax. El perfume está coronado con notas de fondo como ámbar, jara ládano, vainilla y pachulí. Este perfume tiene un precio de 198 euros, por lo que no resulta una de las opciones más costosas.