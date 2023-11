La Joaqui reveló cuál es su perfume favorito con aroma floral y muy dulce: qué precio tiene

La Joaqui sin dudas fue una de las artistas principales del 2023 y con fin de año a la vuelta de la esquina, llegan los balances de los famosos. A pesar de la pausa en su carrera musical, sus canciones estuvieron presente en todas las fiestas y eventos, por lo que la cantante no podía faltar en la tapa de los Personajes del Año de la revista Gente.

En uno de los eventos más importantes, La Joaqui lució un look total black relajado con un minivestido de tul con transparencias que dejaban ver su ropa interior. Además, lo combinó con una minibag, zapatos con plataformas y medias por arriba del tobillo. Por último, lo complementó con accesorios dorados, un maquillaje relajado y llevó su pelo lacio.

La Joaqui

Sin embargo, lo más llamativo de su look no fue alguna prenda, si no más bien lo que llevaba dentro de su cartera. Y es que la artista mostró que tenía una billetera de una marca de lujo y el perfume con el que conquista a todos a su paso.

Cuál es el perfume que usa La Joaqui

Según contó La Joaqui, el perfume que usa es de la marca estadounidense Tom Ford, que pertenece a Thomas Carlyle Ford, un diseñador de moda y director de cine estadounidense que fue director creativo de Gucci e Yves Saint Laurent. La fragancia en cuestión es Soleil Blanc y es difícil conseguirlo en el país.

El perfume favorito de La Joaqui es de Tom Ford. Foto: Archivo

Se trata de una fragancia que se lanzó en el año 2016 y es de la familia olfativa Ámbar Floral. Pueden utilizarlo tanto hombres como mujeres. Sus notas de salida son pistacho, bergamota cardamomo y pimienta rosa; las notas de corazón son nardos, ylang-ylang y jazmín; y las notas de fondo son coco, ámba, haba tonka y benjuí.

El Soleil Blanc es un perfume floral y dulce. Foto: Archivo

En las perfumerías más reconocidas del país este eau de parfum no está disponible, aunque en Mercado Libre lo ofrecen en diferentes combos que superan los $500.000 y $600.000. Sin embargo, su precio en dólares varía entre los USD 531, el frasco de 100 ml. y los USD 394,50, el frasco de 50 ml.