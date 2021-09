Este jueves Spotify lanzó una nueva experiencia musical que celebra la última temporada de “La Casa De Papel”, que se estrenó recientemente en Netflix.

//Mirá también: Itziar Ituño, Lisboa de “La Casa de Papel”: “Esta serie nos ha cambiado la vida a todos”

La Casa de Papel en Spotify Spotify

Los oyentes podrán disfrutar de contenido exclusivo del elenco, las canciones más populares del programa y el tráiler de la Parte 5 Volumen 1. Disponible para usuarios gratuitos y premium en dispositivos móviles.

En Spotify, los seguidores de la producción de Netflix, han creado más de 64 mil playlists relacionadas con “La Casa De Papel”, “Money Heist” o Úrsula Corberó. India ocupó el primer lugar entre los mercados que más transmiten estas playlists, la sigue Estados Unidos, Alemania, Brasil y Francia.

La Casa de Papel en Spotify Spotify

Algunas de las canciones que se destacan de la playlist son: “My Life Is Going On” por Cecilia Krull, “Bamboo Moon” por Chris Constantinou, THE LET’S GO’s, y The Mutants, “Fado Boémio e vadio” por Piedade Fernandes.

//Mirá también: El antes y después de Alba Flores, quien interpreta a Nairobi en “La casa de papel”

La experiencia “La Casa De Papel” es una colaboración que busca brindar nuevos contenidos a los usuarios.