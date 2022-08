Si te cruzas con Lionel Messi, tenes que aplicar esta “teoría” para tener una foto soñada

Cada vez que una persona se cruza con Lionel Messi en alguna parte del mundo, es inevitable no pedirle una foto o querer abrazarlo. Para muchos, el 10 de la Selección Argentina es considerado como un ser muy especial, alguien que viene de otro planeta y se mueren por tener un recuerdo con el.

Generalmente en las redes sociales se viralizan todo tipo de contenido relacionados a La Pulga. Si un fanático consigue un autógrafo o una foto con Messi, es publicada por todas las plataformas de Internet.

Lo que muchos no sabían es que, según los verdaderos seguidores del papá de Thiago, Mateo y Ciro, hay una teoría muy particular para conseguir la foto perfecta con el mejor del mundo del fútbol. Encontrar a Leo no es algo de todos los días y puede que estar cerca de él haga que la gente se emocione y no sepa cómo actuar. Por eso, los internautas dieron a conocer un tip para tener en cuenta a la hora de conocer al 10 argentino.

¿Cuál es la teoría que hay que aplicar para tener la mejor foto con Lionel Messi?

En los últimos días se viralizó una publicación de Twitter en la que el usuario explicó el “dato irrelevante del día”, Alén Rappaport, el tuitero notó que “Messi sonríe como la persona con la que se está sacando la foto”.

Para corroborar su pensamiento, el internauta compartió algunas fotos del 10 con diferentes personas, como el cantante Niall Horan y un par de fanáticos que se acercaron a saludarlo.

Leo Messi junto a Niall Horan. Foto: Redes sociales

La Pulga con una fan. Foto: Redes sociales