Sanatorios rosarinos restringen la atención de afiliados a IAPOS y Santa Fe podría imitar

Debido a la falta de actualización de los aranceles, prestadoras de salud de Santa Fe evalúan restringir la atención para los afiliados a la obra social Iapos. En el caso de Rosario, los representantes de centros de salud anunciaron que la restricción comenzará a operar el lunes si no se cancelan las deudas de la prestadora y se actualizan aranceles.

La cuestión fue confirmada por el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Santa Fe, Carlos Abraham y, de llevarse a cabo la resolución a nivel provincia, podría afectar a alrededor de 600.000 asociados, entre trabajadores del Estado y su grupo familiar.

En esta línea se pronunció también el vicepresidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Rodrigo Sánchez Almeyra: “Estamos sufriendo una situación bastante preocupante desde el punto de vista económico y financiero con la obra social Iapos” y agregó: “Nos vemos en la necesidad de anunciar que a partir del lunes próximo vamos a tener que empezar a restringir prestaciones sin afectar urgencias”.

Por otro lado, recalcó que las atenciones de urgencias van a ser asistidas, pero habrá restricción de prácticas programadas.

reuniones infructuosas con las nuevas autoridades de iapos

Sánchez Almeyra contó además que se realizó una reunión con las nuevas autoridades de Iapos designadas durante la gestión de Maximiliano Pullaro, pero no obtuvieron respuestas superadoras, por lo que se expresó “desilusionado” por la falta de soluciones a cuatro meses de la asunción.

Por su parte, Abraham aclaró: “No es que no queramos, sino que no podemos seguir con normalidad hacia adelante” y adelantó que la Asociación de clínicas, determinará entre hoy y mañana si se acopla a las restricciones que aplicará Rosario a partir del lunes.