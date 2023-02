Rosario Central perdió por goleada ante Lanús y cortó la racha del invicto

La cuarta fecha de la Liga Profesional significó para Rosario Central el fin del invicto. Este sábado 18 de febrero, “La Fortaleza” fue testigo de una derrota que terminó en goleada por 3 a 0 y el Canalla se volvió a Rosario con las manos vacías.

El rosarino fue con muchas expectativas, pero no logró dominar el partido en un primer tiempo en el que el “Granate” se dedicó a buscar las fallas en la defensa Canalla. El clásico 4-4-2 de Miguel Ángel Russo no surtió el efecto esperado y la ausencia de Quintana fue más que visible en algunas de las llegadas de Lanús al arco.

La aproximación más fuerte del local en primer tiempo fue a los 27 minutos, cuando Braian Aguirre se le escapó a Lucas Rodríguez, sacó un centro al área, Franco Troyansky conectó de cabeza y la pelota se fue besando el palo izquierdo del arco custodiado por Gaspar Servio. Casi terminando los primeros 45, Juan Cruz Komar empujó a Belmonte en el área y el árbitro Nicolás Lamolina cobró un penal. Por fortuna para el Canalla, Troyansky pateó al cielo y el primer tiempo terminó en un chatísimo 0 a 0.

Russo probó poniendo al refuerzo Jaminton Campaz en el complemento, pero ya era tarde. Lanús tomó envión y empezó a jugar con ganas de puntear la tabla. A los 54′ Luciano Boggio armó una jugada por derecha, arrastró marcas, descargó en Troyansky y éste abrió el marcador con un 1 a 0. Apenas cinco minutos después, el Pepo De la Vega aprovechó una pifiada de Gaspar Servio que salió antes, le dejó la pelota servida y marcó el 2 a 0.

Finalmente, a los 71 minutos llegó el 3 a 0 también de la mano de De la Vega, que aprovechó la debilidad evidente de una desmotivada defensa auriazul y ejecutó el gol.

¿Qué dijo Miguel Ángel Russo sobre la derrota de central?

La desazón de Russo fue evidente. A finales del partido expresó: “Hay que saber jugar este tipo de partidos y achicar el margen de error. El primer tiempo, más allá que no me gustó, fue parejo porque el rival no te llegó. La derrota me duele. Habrá que seguir trabajando”.

Y agregó: “En el segundo tiempo tuvimos errores muy puntuales que te llevan a los goles. El rival aprovecha los errores y te convierte. Siempre se juega con la pelota y cuanto estás impreciso es difícil. Perdimos muchas pelotas simples y no estuvimos bien en los pases. Cuando se pierde la pelota hay que correr mucho”.

Finalmente dijo: “Cuando se pierde 3 a 0 lo positivo hay que buscarlo por el lado de recuperarse rápido para el próximo cotejo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Rosario Central?

Rosario Central quedó cuarto en la tabla de posiciones con una derrota en su haber. Ahora, volverá a jugar el miércoles 22 de febrero por la Copa Argentina contra Central Norte y disputará la quinta fase del torneo Binance contra Godoy Cruz el viernes 24 de febrero a las 21 horas.