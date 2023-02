Rosario Central visita a Lanús en un duelo de invictos por la 4° fecha de la Liga Profesional

Este sábado 18 de febrero a las 17 horas Rosario Central tendrá un interesante duelo con Lanús. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo podría quedar esta tarde como líder en la tabla de posiciones si consigue ganarle al “Granate”: una ambición que no carece de complejidades teniendo en cuenta que el rosarino viene con una racha de varias derrotas como visitante en “La Fortaleza” y que sufrió bajas significativas tras el partido contra Arsenal. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

“Tenemos que mejorar en muchas cosas, vamos teniendo niveles parejos, no me gusta que de entrada me hagan un gol. Pero esto es partido a partido y en el fútbol argentino nadie te regala nada. Es todo muy exigente”, declaró en su momento el DT Canalla Russo, post victoria del domingo; y agregó: “Cualquier descuido, no sólo te hace sacar del medio, sino que directamente te puede hacer volver con las manos vacías a casa. Lanús es un rival que viene dulce”.

Entre las bajas del equipo del club de Arroyito está Carlos Quintana, el defensor de 35 años que sufrió una lesión en pleno partido con Arsenal y tuvo que salir de la cancha sin terminar el partido por un esguince en el tobillo izquierdo sin compromiso óseo; el reemplazante será Juan Cruz Komar. Otro de los caídos es Alan “Coyote” Rodríguez, expulsado con tarjeta roja el pasado domingo; por él entrará Lucas Rodríguez, una de las últimas adquisiciones del Canalla que hará su debut frente al Granate.

Por su parte, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka llega de la mejor manera, con un invicto ideal de tres triunfos en las tres fechas, lo que lo dejó muy cerca de liderar la tabla, sólo superado por Huracán y con dos unidades de ventaja sobre Central.

¿Cómo serán las formaciones de Central y Lanús?

Los once titulares de cada equipo serán:

Rosario Central: Gaspar Servio; Jorge Broun, Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Facundo Agüero; Facundo Mallo, Kevin Silva, Ismael Cortéz, Lucas Rodríguez; Francis Mac Allister; Kevin Ortiz, Franceso Lo Celso. DT: Miguel Ángel Russo.

Lanús: Lucas Acosta; Braian Aguirre, Cristian Lema, José Canale, Juan Sánchez Miño; Julián Fernández, Tomás Belmonte, Raúl Loaiza; Matías Esquivel, Franco Troyansky y Pedro de la Vega. DT: Frank Darío Kudelka.

El partido estará dirigido por Nicolás Lamolina. En el historial, Lanús y Central se enfrentaron 102 veces de las cuales el Canalla ganó 36 partidos, mientras que Lanús se quedó con 35 triunfos y empataron en 31 ocasiones.