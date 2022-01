Talleres sigue sin encontrar reemplazante a Alexander “El Cacique” Medina, y entre los candidatos este jueves surgió la posibilidad del regreso de Frank Darío Kudelka. Pero la negociación se habría finalizado rápidamente luego del rechazo del ex DT a una supuesta millonaria oferta del club cordobés.

Todo comenzó con una información publicada por Mundo D en la que se indicaba que Kudelka podría estar en el radar de Andrés Fassi para volver a Talleres. Pero desde el mismo medio advirtieron que solo eran rumores.

Aun así, parece que eran algo más que rumores según publicó el diario deportivo Olé en su sitio. Es que, según este medio, Kudelka habría recibido una millonaria oferta para dirigir la “T”, pero la habría rechazado para continuar en Huracán.

Las versiones que llegan desde Parque Patricios indican que Talleres “lo sedujo con una gran oferta económica, la cual casi triplicaba a su salario actual”. Es más, hasta publicaron declaraciones del presidente del Globo, David Garzón.

“Kudelka habló con nosotros, nos contó todo. Estamos tranquilos, él se va a quedar acá y va a firmar acá. Él nunca ocultó nada. Hoy llega a Buenos Aires y mañana se presenta en la pretemporada”, aseguró el presidente a Olé.

Pero esas declaraciones no quedaron ahí, ya que Garzón se molestó con Andrés Fassi y también le envió un mensaje. “Me molesta cuando las formas no coinciden con mis principios y mis valores. Cuando lo fui a buscar a Kudelka, al primero que llamé fue al presidente de Newell’s, Cristián D’Amico, para preguntarle si era cierto que Kudelka se iba para yo poder hablar con él. Si seguía, yo no me metía. Nunca llamaría a un técnico que tenga trabajo. Cada uno tiene que estar tranquilo de cómo actúa y yo estoy tranquilo de mi manera de proceder”, se quejó al diario deportivo.