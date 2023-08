Reír para no llorar: le pidieron plata mientras caminaba por Rosario, le ofreció trabajo y la respuesta que recibió la descolocó

Una rosarina compartió semanas atrás en TikTok una insólita situación que vivió en la ciudad al hablar con una persona en situación de calle que le pidió dinero. Su historia se viralizó rápidamente y generó polémica entre los usuarios.

En el video, Pía Lazzarino contó que mientras caminaba hacia su trabajo, un hombre que estaba sentado en la vereda le pidió dinero para comprarse algo, que la mujer no logró entender a lo que se refería.

Le ofreció trabajo a una persona en situación de calle y la respuesta se viralizó

“Todavía me falta una semana para cobrar. No tengo un mango, estoy igual que vos”, le contestó Pía. En ese momento, se le ocurrió hacerle un inusual ofrecimiento: “Si querés, acompañame, vamos a mi trabajo que hay vacantes y quién te dice que te puedan tomar”.

La respuesta del hombre dejó desconcertada a la mujer: “¿Saben lo que me dijo?”, preguntó a sus seguidores.

“Ni en pedo quiero un trabajo como el suyo, si le estoy pidiendo plata y no tiene para darme y todavía le falta una semana para cobrar, pagan como el culo ahí, no quiero trabajo, mejor me quedo pidiendo acá”, contestó el hombre en situación de calle.

En la descripción del video de TikTok, Lazzarino escribió: “Pobre sí, boludo (como yo) no”.

Varias personas comentaron indignadas con la respuesta del hombre: “En mi ciudad hay dos que piden, y juegan $ 9 mil por día a la quiniela, no les faltan puchos, toman café. Voy a salir a pedir también”, “Y así estamos…”.

Por otro lado, algunos le pidieron a Lazzarino referencias del empleo. Por ejemplo, una mujer comentó “Hola, a mi sí me gustaría trabajar, me podrías decir dónde es para llevar mi currículum. Soy madre soltera y me urge un trabajo”.