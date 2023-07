Neuquino se volvió viral por su inspiradora historia de superación: escribió su curriculum a mano para encontrar trabajo

Esta historia conmovió a más de uno en la provincia de Neuquén y en todo el país al hacerse viral. Un hombre, que se dedica a la carpintería y la albañilería, necesitaba trabajo, pero no se daba mucha maña con la tecnología, así que decidió hacer su propio curriculum a mano. A su hija le pareció tierno e inspirador y lo publicó en redes sociales, sin imaginar que tantas personas lo verían y le darían palabras de aliento.

Jorge Matus tiene 50 años, vive en El Trébol, un barrio en la ciudad de Neuquén, y se desempeña como carpintero y albañil. Ha hecho todo tipo de trabajos y cuando terminó el último, no dudó en salir a encontrar nuevos para poder seguir ocupado. Así fue como salió con su bicicleta a repartir su CV por todos lados sin rendirse.

El neuquino se dedica a la carpintería y albañilería. Foto: Fernanda Azcona

Sin embargo, su curriculum tenía una particularidad que emocionó tanto a su propia familia como a todos los usuarios que se enteraron: el hombre lo había escrito a mano. Fue por eso que su hija, Fernanda Azcona, quiso publicarlo en redes para que todos lo vieran. “Admiración es la palabra que tengo para mí padrastro. El que busca changuitas sin tantas vueltas, un tipo cumplidor y que no importa dónde tenga que ir va en su bicicleta con su canastito verde”, escribió.

Además, la hija contó: “Me dijo ‘Hija fui a una empresa y me dijeron que ya estaba adentro’. Yo ahí le dije que se tenía que armar un currículum y él me mostró el que había hecho. Y pensé en cómo lo había hecho porque no se da mucha maña con la tecnología. Tiene un celular que lo llena de virus”.

Luego agregó: “Cuando le pedí para verlo, me trae un papel enrolladito y atado con un hilo, muy prolijo. Cuando lo veo era un currículum escrito a mano. Al principio con mi mamá nos empezamos a reír, pero enseguida dijimos: ‘Wow’. Nos pusimos muy sentimentales. Nos emocionamos al leer lo que puso porque expresó qué le gusta hacer y qué sabe hacer”.

EL hombre que se convirtió en un ejemplo de superación. Foto: Fernanda Azcona

El neuquino que se volvió viral por escirbir su curriculum en un papel

Al ver lo que había hecho su padre, Fernanda se emocionó: era un hoja enrollada de una forma muy prolija, en la que se podía leer “Curriculum de Jorge”, con la fecha y su trayectoria y experiencia en muebles, hierro y muchísimo más. “Me gusta la jardinería, cortar el pasto, podar, hacer cuchas para perros, pintar, hago cercos para jardines, portones hechos con madera, lavado de autos, camionetas, aspirados”, decía.

Además, al final escribió: “Lo principal: buen compañero. Muchas gracias por darme la posibilidad de tener un trabajo. Hoy en día esta tan difícil conseguir algo. Dios los bendiga. Muy atentamente Jorge Ernesto Matus. Nacido el 18 de julio de 1973″.

El curriculum escrito a mano que se hizo viral. Foto: Fernanda Azcona

Su hija también busca trabajo, por lo que ver todo el esfuerzo de su padre la ayudó a no perder las esperanzas. Si bien él ya consiguió, sigue en constante búsqueda para poder vivir bien. “No tenemos muchas pretensiones, necesitamos trabajar”, explicó ella, quien tiene experiencia en atención al público y cuidado de niños.

También, haberlo compartido en las redes fue un impulso enorme para los dos a seguir adelante y no rendirse nunca, sobre todo luego de ver toda las personas que se encontraban en su misma situación y todas las que les dieron ánimos para seguir adelante.