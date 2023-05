El viral TikTok que muestra la transformación de Dave Bautista en “Drax” de Guardianes de la galaxia

Guardianes de la galaxia Vol. 3 ya es todo un éxito de taquilla, con más de 280 millones de dólares recaudados solo en su fin de semana de estreno.

La película que da el cierre a la historia de los superhéroes galácticos y su trilogía, fue aclamada por el público y muy bien recibida por la crítica. Tanto es así que, en Rotten Tomatoes fue aprobada por un 82% y recibió un 95% de puntuación positiva por parte de la audiencia.

Para quienes aún no la vieron, Guardianes de la galaxia Vol. 3 presenta al grupo de superhéroes enfrentando al pasado que está empeñado en regresar a la vida de “Rocket”. El equipo liderado por “Peter Quill” buscará proteger a su compañero y se embarcará en una nueva aventura, que atentará contra la vida de todos.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 Foto: google

Escrita y dirigida por James Gunn, está protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Sean Gunn, Sylvester Stallone, Will Poulter, Chukwudi Iwuji y Maria Bakalova.

La transformación de Dave Bautista en “Drax el Destructor”

Con motivo del estreno de Guardianes de la galaxia Vol. 3 y para celebrar la trilogía, las redes sociales explotaron de contenido sobre la mismas. En este sentido, se viralizó en TikTok un video donde se puede ver la transformación de Dave Bautista en “Drax el Destructor”.

Para quienes no lo conocen o no recuerdan fielmente al personaje, “Drax” es un guerrero cuya familia fue masacrada por Ronan, bajo las instrucciones de Thanos. El final de la trilogía significa también el del guardián, ya que, Bautista aseguró que no seguirá con el papel, para no arriesgarse a que se desvirtúe.

En el video que cuenta con casi 3 millones de reproducciones, más de 157.4 K de “me gustas”, miles de compartidos y cientos de comentarios, se puede ver al actor parado en su camarín mientras un equipo de profesionales cubren por completo su cuerpo con maquillaje, moldes de látex y detalles propios de las marcas de guerra de “Drax”.

Se tratan de horas y horas de trabajo al cual el equipo de maquilladores y el actor se sometían a diario, por lo que, es entendible que este haya decidido no continuar con el personaje luego del final de la trilogía.