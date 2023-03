Polémica por una “juntada sexual” organizada por actriz porno en el Parque Independencia de Rosario

El rosedal del Parque Independencia de Rosario fue escenario de un polémico encuentro el lunes por la tarde noche, mientras se celebraba el partido entre Newell’s y San Lorenzo en el Coloso. Una actriz de contenido para adultos convocó a sus fans a una “juntada sexual” al aire libre con sorteos e invitaciones a mantener relaciones sexuales en público.

Por medio de sus redes sociales, la creadora de contenido pornográfico anunció: “A las 19 voy a estar ahí para sacarnos fotitos, besitos, apoyaditas, abrazo, todo lo que quieran. Pueden venir seguidoras también. Voy a sortear para que 3 personas puedan venir a c... conmigo. Voy a transmitir todo en vivo, la juntada y si se dejan los fuxer la c... acá”. Además, invitó a sus seguidores a acercarse con barbijo para evitar ser reconocidos. “No se pierdan la oportunidad de c... conmigo”.

La influencer, que ya había organizado un evento similar en 2021 en el Monumento a la Bandera, posteó algunas fotos de la convocatoria en las que se ve una nutrida cantidad de asistentes masculinos fotografiándola y teniendo contacto físico con ella en el espacio destinado al paseo floral.

La creadora de contenido para adultos invitó a sus seguidores a fotografiarse y tener sexo en el Parque. Foto: Captura

¿Qué dijeron desde la Asociación Amigos del Parque Independencia?

Consultado por Rosario3, el presidente de la Asociación Amigos del Parque Independencia, Adrián D’Alessandro, lamentó lo ocurrido: “Un episodio más de los que estamos acostumbrándonos”, expresó y añadió: “No paramos de sorprendernos de los nuevos usos de los espacios públicos”.

Por otra parte, confirmó que el encuentro liderado por la mujer se produjo “con una ausencia total de controles” -pese a que el Parque debe contar con patrullaje policial- y remarcó que a esa hora había familias con niños . Al respecto, adelantó que se elevará un pedido formal al intendente Pablo Javkin para lograr la instalación de guardianes de plaza.