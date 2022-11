Quién es Steffy Pulce, la artista mendocina que rompe prejuicios y es una estrella de OnlyFans

Steffy Pulce rompe prejuicios. La artista tiene 33 años, si vien es oriunda de Lima, Perú, se considera mendocina por “adopción”, y se dedica a la pornografía en OnlyFans, además de desarrollarse como maquilladora, tatuadora y vendedora; y mamá de un nene de 4 años.

La artista dialogó con Vía Mendoza y contó cómo hace para compaginar la maternidad con sus oficios y cómo combate los prejuicios sociales.

Quién es Steffy Pulce, la artista mendocina que incursiona en varios rubros

Steffy nació en Lima, Perú. Cuando tenía 4 años, su familia decidió venir a Argentina por trabajo y decidió radicarse en Buenos Aires. Allí vivió 19 años y hace una década eligió Mendoza, donde además tuvo a su hijo Máximo.

Steffy Pulce, la artista mendocina que rompe prejuicios y se dedica al porno. Foto: Gentileza/Steffy Pulce

“Puedo decir que mi profesión principal y la que más amo es vendedora, en cualquier rubro pero más en tatuajes”, confesó la chica a Vía Mendoza y añadió: “Tengo un estudio de tatuajes llamado Biohazart Tattoo, donde me encargo del asesoramiento”.

Lejos de relajarse con lo que sabe, la curiosidad la lleva a aprender otros rubros: “aunque no de forma profesional, tengo conocimiento en peluquería (color fantasía), tatuaje (aprendiz), uñas (hobbie), y maquillaje”.

“Todo lo aprendí de curiosa”, dijo la artista que actualmente realiza maquillaje para eventos junto a su compañero Lucas Salvo en la empresa llamada Paint Point, para fiestas electrónicas, casamientos y cumpleaños.

Su pasión por el maquillaje surgió en la pandemia: “mi trabajo no era de primera necesidad y la maternidad se hizo rutinaria y repetitiva, y necesitaba algo para entretenerme”. Con Rocío Trenzas, una trenzadora muy conocida de Buenos Aires, comenzó a hacer vivos para “compartir el momento y un fernecito, siempre esperando que nuestros niños se durmieran, en medianoche”.

En una de esas oportunidades, su amiga se estaba maquillando y Steffy le comentó que no sabía usar sombras. Luego, aprender a maquillar se convirtió, vivo tras vivo, en un desafío. “La pandemia me sirvió para despertar ese talento que estaba dormido”, expresó a este medio.

Con respecto al tatuaje, aprendió en Buenos Aires junto al padre de su hijo. “Hace 10 años decidimos venir a Mendoza, nos encanta. De hecho, estamos separados hace 3 años y medio y los dos decidimos quedarnos en la provincia, donde también nació mi niño”, explicó la artista.

“Cuando llegamos, decidimos ponernos un estudio de tatuajes y estuvimos trabajando mucho tiempo a la par”, dijo Steffy con respecto a su ex pareja, con quien tiene una excelente relación, según destacó.

“Las personas se sorprenden cuando cuento que me junté con la actual pareja del papá de mi hijo. Tenemos una bonita relación”, confesó.

¿Cómo vive la maternidad la mendocina “por adopción”? Steffy contó que fue una maternidad “no deseada”: “maternar no es lo que más amo hacer en este mundo, es algo que no hubiera elegido pero asumí la responsabilidad de tenerlo y asumo día a día la responsabilidad de criar un ser lo más positivo posible para la sociedad”.

Con respecto a su hijo Máximo, expresó conmovida: “Es un amor, tiene una energía hermosa; personas que lo conocen coinciden en lo mismo, es bastante especial”.

El mundo del porno, OnlyFans y los prejuicios sociales

Steffy Pulce contó que siempre le gustó el exhibicionismo y que no le gusta la ropa. Además, siempre le atrajo el “arte de la sensualidad” y transmitir emociones a través del cuerpo. “Cuando empezó a hacerse popular OnlyFans, me dio curiosidad”, confesó la chica porno.

Al principio, no tenía conocimientos en cuanto a la aplicación y el retiro del dinero, en dólares, sin sufrir devaluación. Por ese motivo, se hizo una cuenta alternativa en Instagram y cuando notó que le iba bien, decidió abrirse la cuenta de OnlyFans. “Un amigo me ayudó a resolver el tema de cómo retirar el dinero”, dijo.

Si bien su OnlyFans no llega a ser “porno explícito” y es más “erótico”, sí hay una “mezcla de cositas”, depende del día y del estado de ánimo. La aplicación tiene la opción de chatear por privado, por lo que el contenido también depende de la conexión que tenga con cada persona: “Si bien es un trabajo, me lo tomo de una forma muy relajada y eso le da un plus, y no es estar hablando con una computadora”.

Con respecto a los prejuicios sociales: “He sido juzgada desde que soy chica, primero por mi nacionalidad; por mi forma de vestir, mis tatuajes, mi aspecto físico; y por la forma en que vivo la vida”.

Steffy Pulce disfruta el presente y la opinión del resto no la considera en su vida: “Lo escucho, lo acepto, lo entiendo, pero no va a cambiar mi forma de ser ni me afecta en mi diaria, como tampoco ellos se hacen cargo de mi vida económica y privada”.

Una vez que comenzó su maternidad, luego del nacimiento de su pequeño Máximo, fue juzgada por su círculo cercano: “Se ha planteado varias veces el tema de ser madre y mostrarse de forma pornográfica como un tabú, algo que no está bien”, confesó.

“Mi hijo va a tener su vida y yo tengo la mía. Creo que no hay que dejar de ser uno al cien por ciento por el otro, sino que hay que amoldarnos para tratar de que el otro nos entienda”, cerró la artista que brilla en OnlyFans.

