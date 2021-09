Revitalizado por su primera victoria de visitante en el campeonato, el plantel de Newell’s quedó concentrado este domingo a la espera de recibir a Huracán. La Lepra presentará un cambio en la formación titular y no se esperan otras modificaciones dentro de la alineación para la disputar la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol.

La única variante respecto del equipo que salió a la cancha en busca del triunfo sobre Lanús es el probable ingreso de Jerónimo Cacciabue. El volante lleva cuatro fechas afuera de los once iniciales, pero la nueva lesión de Julián Fernández le abre la puerta para estar desde el arranque una vez más.

El entrenador Fernando Gamboa probó al futbolista de Montes de Oca como reemplazante del ex Olimpo y All Boys para completar la línea media. Si bien el delantero Jonatan Cristaldo fue convocado, no hay indicios de que el “Negro” vaya a modificar el tridente ofensivo que integran Maximiliano Comba, Ignacio Scocco y Ramiro Sordo.

Dentro de la lista de concentrados del director técnico figuraba José Canale. Sin embargo, el club informó que el defensor quedó desafectado por problemas familiares. Por otra parte, Maximiliano Rodríguez aparece nuevamente entre quienes estarán en el banco de suplentes.

Después del triunfo en el sur del Gran Buenos Aires, Newell’s tiene este lunes la chance de sumar su segunda victoria consecutiva, algo que hasta ahora no logró en el campeonato. La probable formación titular para enfrentar al Globo es con: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Facundo Mansilla y Mariano Bíttolo; Cacciabue y Juan Sforza; Comba, Nicolás Castro y Sordo; Scocco.