Cuando Ignacio Scocco habla, el mundo Newell’s escucha. El delantero y capitán del conjunto rojinegro es palabra autorizada para opinar de lo que pasa dentro y fuera de la institución del Parque Independencia. Y en esta ocasión, expresó su malestar por lo sucedido en las elecciones del pasado domingo, que definieron a Ignacio Astore como nuevo presidente.

“Trato de no involucrarme en la política; obvio que celebro la democracia, pero tengo claro que las divisiones les hacen muy mal a Newell’s. Las elecciones tienen que ser una fiesta para la institución y siento que en las últimas eso no sucedió”, sentenció en diálogo con De 12 a 14 y agregó que “el mensaje que tengo para dar es que la gente tome las elecciones como algo positivo, no como un motivo para agredir al que está enfrente”.

Con respecto a su vínculo con el mandatario que asumió el lunes, Nacho contó que “la relación que tengo con Astore viene de mi primer etapa en Newell’s, cuando él era el médico, nos llevábamos bien aunque yo era muy chico en ese entonces”.

Ignacio Scocco y el presidente Ignacio Astore se conocen de la primera etapa del futbolista en Newell's, cuando el médico traumatólogo trabajaba con el equipo. (@federipani) @federipani | Twitter

En cuanto al buen momento profesional que atraviesa, el ex River Plate confesó que “me estoy sintiendo bien, cómodo, la idea que nos pide el entrenador ayuda mucho a las características que tengo como jugador, así que trato de aprovechar ese contexto al máximo”. “Siempre para un delantero es importante convertir, pero también me gusta hacerme cargo de la conducción por momentos”, añadió.

Finalmente, el atacante de 36 años se refirió a su compañero Nicolás Castro, máximo goleador (5) y asistidor (5) del equipo en la actual Liga Profesional. “Lo de Nico no me sorprende, desde que llegué me llamaron la atención sus condiciones. Cuando surgen este tipo de jugadores, yo digo que depende de la decisión de cada uno hasta dónde quiere llegar, porque las condiciones las tiene. Es un chico que escucha, que tiene ganas de aprender”, cerró.