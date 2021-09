Newell’s Old Boys se prepara para volver a jugar a puertas abiertas, al igual que los otros 26 equipos que conforman la Liga Profesional de Fútbol. En ese sentido, el presidente Ignacio Astore comunicó cuál será el procedimiento a seguir para que todos los socios del club puedan presenciar un partido en el estadio Marcelo Bielsa: los que venían pagando cuotas son considerados primordiales.

“La prioridad la tendrán los socios activos, los vitalicios y los socios que pudieron pagar sus cuotas, y les daremos un beneficio a aquellos que no pudieron pagar por un tema económico; es decir que acá se rompió el tema de pago por cuestiones de la pandemia, entonces sería como un castigo no dejarlos ir a la cancha, y ésa no es nuestra voluntad”, anunció el dirigente que asumió el pasado lunes.

Los socios de Newell's que votaron el domingo no tendrán prioridad para ingresar al estadio Marcelo Bielsa. (@fabriimariano) @fabriimariano | Twitter

De esta manera, desechó la idea de que los 7.500 socios que votaron el domingo serían los primeros en regresar al Parque Independencia. “Los que fueron a votar estarán en una lista como los demás socios, no le vamos a dar prioridad a los socios votantes, porque hubo una situación de pandemia donde muchos socios por un tema económico y un tema sanitario no pudieron ir a votar”, explicó.

Luego añadió que “Los socios morosos se pueden quedar tranquilos que serán considerados, entendemos la situación de lo que ocurrió en este año y medio. No queremos castigar a nadie, a ningún socio ni ninguna socia de Newell’s, la idea será rotar pero con prioridad, por supuesto, a aquellos que vienen pagando”.

Finalmente, el médico traumatólogo aclaró que “A los morosos se les darán beneficios y cuota de aliento para poder ponerse al día y para poder convocarlos nuevamente y se va a iniciar una nueva campaña de socios, estamos trabajando en ese tema”.