Paro docente en Rosario: Santa Fe no hace descuento, pero toma Asistencia Perfecta

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, confirmó este jueves que Santa Fe no aplicará descuentos salariales por el paro docente en Rosario y el resto de la provincia. Sin embargo, anticipó que la falta se cuenta a la hora del cálculo del premio de Asistencia Perfecta.

Según explicó el funcionario en conferencia de prensa, la decisión de la Casa Gris ante esta huelga es una excepción a la regla que aplicarán durante el resto de la gestión. Luego adelantó que “toda adhesión” a una medida de fuerza nacional o provincial será registrada y generará un recorte en el pago de haberes.

¿Por qué no se descuenta el día de paro docente en Rosario?

El paro docente de este jueves forma parte de un plan de lucha lanzado en Rosario y el todo el país por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). “Hoy no se va a aplicar el descuento porque el Gobierno no logró comunicarlo”, precisó el ex diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR).

La postura del Poder Ejecutivo provincial frente a la huelga se vio afectada por la negociación del aumento salarial en las paritarias de Santa Fe. Bastía admitió que estaban enfocados en cerrar el acuerdo con los gremios y comentó: “Interferir con anuncios en ese momento no era prudente”.

El ministro aseguró que el Gobierno santafesino “hace lo que dice” y “no amenaza”, pero “avisa”. A continuación enfatizó que aplicarán descuentos por cualquier otra medida de fuerza nacional o provincial.

“Estas decisiones las toman los (Roberto) Baradel en Buenos Aires, acorazados en su inmunidad gremial y no ven afectados sus sueldos”, se quejó el exlegislador. En esa línea añadió que los sindicalistas juegan en contra de los docentes porque “los mandan a hacer paro y los exponen”.

Bastía celebró el acuerdo paritario hasta junio porque “otorga previsibilidad” y era “impensado 60 días atrás”. Luego advirtió: “La educación se defiende y todos los cuestionamientos se hacen con los niños en la escuela, no con los niños como rehenes”.

¿Qué pasa con el premio de Asistencia Perfecta si la escuela está cerrada?

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, informó que la Provincia contará la falta por el paro docente a través del sistema de declaración jurada online. Si alguien quiere ir a trabajar y se queda afuera de la escuela, “debe consignar que no pudo prestar servicio porque el establecimiento estaba cerrado”.

En base a este criterio, el Gobierno sólo pagará la mitad del premio si una persona adhiere a la huelga de este jueves. Si ya tiene otra ausencia registrada en mayo, no cobrará el incentivo.