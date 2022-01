El intendente, Pablo Javkin, confirmó que dio positivo por coronavirus. Se encuentra aislado y en buen estado en general.

En redes sociales, el mandatario rosarino dijo que en las últimas horas presentó síntomas compatibles con la enfermedad, por lo que se sometió a una prueba diagnóstica que confirmó que padece COVID-19.

Pablo Javkin confirmó que tiene coronavirus Foto: Archivo

Concretamente, el motivo de la consulta fue tos seca y rinitis. No obstante manifestó que más allá de estos síntomas, se encuentra bien y trabajando de manera remota.

“Vecinos y vecinas, como tuve algo de tos seca y rinitis me hisopé, siguiendo el criterio para personas con patologías concomitantes. El resultado fue positivo para COVID. No tengo ningún otro síntoma y me siento bien, continúo trabajando de manera remota. Sigamos cuidándonos”, escribió en su cuenta de Twitter.