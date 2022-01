A través de sus redes sociales, el intendente de Rosario, Pablo Javkin anunció que luego de realizarse los controles anuales le detectaron un problema de salud. Al mismo tiempo señaló que debe someterse a un tratamiento pero que este no le impedirá seguir en su cargo.

Javkin decidió comenzar la semana hablandole a los rosarinos para contarles que se realizó un chqueo médico y deberá someterse a un tratamiento: “Como saben, hace unas semanas cumplí 50 años y por ello me realicé unos estudios que son recomendados para personas de mi edad y con mis antecedentes familiares”.

“Como resultado de esos estudios, me detectaron una patología prostática”, detalló el Intendente de Rosario y agregó que el tratamiento iniciará en los próximos días pero que “la opinión médica es que dichos tratamientos no me impiden que continúe con mis tareas y funciones habituales respetando estrictamente los consejos e indicaciones de mis médicos”.

Al mismo tiempo remarcó la importancia de “la realización de controles periódicos permitieron una detección temprana”.