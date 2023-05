Pablo Javkin habló sobre la inseguridad en Rosario y cargó contra la provincia: “No se aguanta más”

Luego del resonante crimen del playero Mauro Villamil en la zona sur de Rosario, el intendente Pablo Javkin hizo fuertes declaraciones y cargó contra la provincia por no priorizar a la ciudad en materia de Seguridad, a pesar de la ola de violencia reinante.

“El problema es claro, falta inversión”, criticó el funcionario local en el marco de una recorrida por obras en el barrio Tío Rolo y agregó: “Uno se cansa de decirlo y la gente de escucharlo pero no vamos a parar, es el momento de defender en Rosario. Tuvimos tres hechos a la misma hora, dos en Villa Gobernador Gálvez y siete hechos en un día en el departamento Rosario”.

Javkin sostuvo además que la provincia destina menos recursos en Seguridad a Rosario que a la ciudad capital: ”No podemos seguir aceptando esto porque en muchos casos es un problema de recursos, plata que se guarda en lugar de ponerla en el cuidado de la ciudad. Hay menos policías y brigadistas de homicidios que en la ciudad de Santa Fe”.

Mauro Augusto Villamil (36) falleció en Rosario por el ataque a balazos en una verdulería ubicada sobre Corrientes y Gutiérrez. Además del homicidio, tres mujeres resultaron heridas. Foto: Mauro Villamil

Y continuó: “Entonces no se aguanta más, no tenemos por qué soportar este maltrato. Cuando las cosas se hacen traen resultados y cuando no se hacen, también. ¿Dónde hay despliegue policial, cuánto ganan los policías, cuántos recursos se ponen? Ese es el problema, si no, déjennos la fuerza a nosotros”.

En esa línea, cuestionó la falta de respuesta de la provincia y sentenció: “no puede ser que no estemos priorizados y eso es una decisión clara del gobierno provincial”.

¿Qué dijo javkin sobre el crimen del playero en barrio Tiro Suizo?

Respecto al crimen del joven Villamil, Javkin sostuvo que habló con la familia: “era un muchacho trabajador, parece mentira tener que decirlo porque revictimizan a las víctimas pero era un laburante con tres chicos”.

“La ciudad no merece esto, ¿por qué tenemos 70 móviles?, San Salvador de Jujuy tiene 190″, volvió a comparar Javkin y reclamó que en “todo lo oscuro en esta provincia existe muchas veces connivencia entre fuerzas policiales, pero eso ¿de qué le sirve a la familia de Mauro?”.

¿Qué decidió javkin respecto a su candidatura?

En este contexto, el intendente decidió dilatar su anuncio sobre una posible reelección a la intendencia. Es que con un clima de antipolítica cada vez más adverso y la situación de violencia e inseguridad, desde el círculo del mandatario sostienen que “la prioridad es el clima social”.

El jefe del Palacio de los Leones integra uno de los tres ejes que se conformaron dentro de Unidos y, en función del armado, se convirtió en aliado de Carolina Losada -precandidata a gobernadora- y Angelini. Con sus declaraciones de este jueves, Javkin marcó una línea de guerra con la gestión provincial de Omar Perotti, al acusarlo de “guardar la plata” que debería destinarse a Seguridad en la ciudad.