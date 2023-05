Omar Perotti dio su último discurso en la Legislatura como Gobernador: “no podemos retroceder”

Omar Perotti inauguró este lunes el 141° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Fue su último discurso, en donde, a lo largo de casi tres horas, repasó los principales ejes de su gestión: Santa Fe como motor productivo y de la innovación; la llegada de infraestructura a cada rincón de la provincia; educación como base para el desarrollo presente y futuro; la prioridad en seguridad ciudadana; ambiente y desarrollo sostenible; perspectiva de género e igualdad; y el cuidado de la salud y la inclusión social.

En ese marco, apuntó contra el centralismo porteño y, en clave electoral, pidió “no retroceder”, dado que está dejando a Santa Fe “con un piso elevado”, lleno de “importantes transformaciones”. Todo esto cuando faltan apenas 11 días para el cierre de listas en la provincia de Santa Fe, que tendrá su Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria (PASO) para el domingo 16 de julio y los comicios generales el 10 de septiembre.

“Somos el gobierno que se atrevió a construir una provincia con más infraestructura para mejorar la calidad de vida de los santafesinos. Tenemos más de 2.000 obras en toda la provincia. Son obras que conectan, reducen asimetrías, generan empleo y fortalecen la producción”, afirmó.

“Queremos alcanzar, en todo el territorio provincial, un piso de infraestructura social y productiva muy superior al que encontramos. Son obras para resolver problemas crónicos: agua, gas, cloacas y caminos. Son obras que apalancan la recuperación económica, el crecimiento del empleo y posibilitan que demos un salto de competitividad”, argumentó el mandatario.

Y subrayó: “Son obras de impacto inmediato y otras que para algunos son enterrar caños, pero cuando en los próximos meses los vecinos abran la canilla y tengan agua potable, enciendan la hornalla y tengan gas, usen dispositivos electrónicos y tengan internet de calidad, todo ello no será casualidad”.

Tenemos en marcha políticas públicas que cierran brechas del pasado y abren puertas al futuro: el BEG, la Billetera Santa Fe, las miles de obras estratégicas de infraestructura vial en marcha: acueductos, gasoductos, conectividad, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. pic.twitter.com/mGwTAjzC7U — Omar Perotti (@omarperotti) May 1, 2023

Asimismo, aludió a las dificultades que la gestión debió enfrentar. “A la crisis sanitaria y económica se sumaron los efectos de la triple crisis mundial (alimentaria, energética e inflacionaria), producto de la guerra en Europa; la emergencia hídrica ante la bajante histórica del río Paraná; la emergencia agropecuaria con la peor sequía de la historia, que afecta a la ganadería, la lechería y la agricultura al mismo tiempo en todas las regiones, causando enormes pérdidas a toda la cadena agropecuaria, agroindustrial y comercial; y la emergencia en seguridad, que no es nueva y arrastra desde hace años nuestra sociedad”.

Al momento de hablar de la seguridad, repasó las inversiones realizadas en la materia, pero hubo una admisión tácita de que no se pudo cumplir con la promesa electoral de “Paz y Orden”. Al respecto, señaló que “la única forma de resolver un problema es reconocer que existe y no taparlo. Como gobierno no miramos para otro lado y nadie debería hacerlo. Desde que asumimos lo hicimos con la férrea decisión de enfrentar el tema; nunca negamos la realidad. El silencio solo le sirve al delito”.

El país es testigo de ver a 19 diputados, 3 senadores, de ideologías diferentes, de posiciones encontradas en otras ocasiones, trabajando juntos para que nuestra provincia y en particular Rosario, tengan una Justicia Federal acorde a los tiempos y necesidades. — Omar Perotti (@omarperotti) May 1, 2023

“A lo largo de estos años -remarcó-, no nos movimos ni un sólo milímetro de nuestro compromiso de cortar vínculos con el delito, de romper con las relaciones entre el Estado y los delincuentes, de que no haya impunidad ni privilegios para nadie sin distinción”. Y agregó: “Los tres poderes del Estado debemos tener un enemigo común: la lucha contra el delito”.

Contra el centralismo porteño

Un párrafo en particular fue dedicado al centralismo porteño. El detalle no es menor: su delfín político, Roberto Mirabella, hace que el eje de su campaña sea, justamente, ese.

“Más federalismo significa también no mirar para otro lado ante la criminalidad organizada que avanza desde hace décadas en nuestra provincia. Significa asumir las competencias jurídicas del Estado federal y ponerlas a disposición del resguardo y la defensa de Santa Fe”, comenzó, aludiendo a la necesidad de la intervención de la Nación en las cuestiones de seguridad de la provincia.

No puede ser que vivir y producir en el interior sea más caro que en CABA. Es inaceptable la diferencia en los costos de luz, agua, gas, combustible y transporte que todos tenemos que pagar. — Omar Perotti (@omarperotti) May 1, 2023

Pero no se detuvo ahí, sino que fue por otros rumbos: “No puede ser que vivir y producir en el interior sea más caro que en CABA. Es inaceptable la diferencia en los costos de luz, agua, gas, combustible y transporte que todos tenemos que pagar”.

“Hoy más democracia debe expresar también menos centralismo y un federalismo real, efectivo. Una mirada federal que priorice al interior productivo que aporta gran parte de los recursos y las divisas que ingresan al país, fruto del trabajo y el esfuerzo de nuestra gente”, cerró.

Balance

Durante el balance de gestión, Perotti distinguió también el Boleto Educativo Gratuito y la Billetera Santa Fe “como políticas públicas en marcha que cierran brechas del pasado y abren puertas del futuro para toda la provincia”.

“Cada una de estas iniciativas -razonó- no son marketing político. Son acciones y dispositivos concretos. Hemos hecho y haremos más inauguraciones que anuncios. Somos un gobierno federal que no solo reclama a la Nación lo que es de Santa Fe, sino que trabajamos con el ejemplo”.

Para cerrar, el gobernador agradeció “el trabajo cotidiano e incansable del gabinete” y a las y los legisladores que “con críticas y apoyos han permitido que hagamos mejor nuestro trabajo”. Y concluyó: “Estamos dejando una provincia con importantes transformaciones que se tienen que convertir en piso para seguir creciendo, seguir yendo hacia adelante; no podemos retroceder. Los invito a seguir soñando, a seguir apostando por la producción y el trabajo, a seguir trabajado juntos por la Invencible Provincia de Santa Fe”.