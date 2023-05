Nicki Nicole confesó qué es lo que más extraña de Rosario y anunció una sorpresa para sus fans

Este viernes la rosarina Nicki Nicole presentó su tercer álbum titulado “Alma”, en el que busca reflejar un lado más humano y profundo, por fuera de la faceta artística de los escenarios y las producciones audiovisuales. La cantante, que está en pleno crecimiento en la industria, no se olvida de sus raíces y contó en una entrevista qué es lo que más extraña de Rosario.

Hace tiempo que Nicki ya no vive en la ciudad por cuestiones laborales, pero siempre vuelve para las fiestas. Para ella, el contacto con sus orígenes es parte de su crecimiento como persona y como artista y por eso intenta quedarse todo lo que puede. “Hay algo de Rosario que es increíble, me ven como ´la Nicki´, entonces se me acercan a saludar y me dicen ´che no te quiero joder, seguí disfrutando´”, contó.

¿Qué extraña nicki nicole de rosario?

Pero además de las amistades y la familia, hay dos cosas que Nicki Nicole extraña y contó en diálogo con El Tres: los helados de la tradicional heladería Catania ubicada en Avellaneda y Zeballos y las facturas de la panadería Ceballos. “Mi mamá siempre que viene a mi casa de Buenos Aires me trae una heladerita. Me gusta sólo el granizado, los de la Catania, cuando mi mamá le pide cuatro cuartos de granizado, le dicen ´¿es para Nicki?´ y yo contenta, se lo hice probar a mucha gente de acá Buenos Aires”.

En los viajes de su mamá, tampoco faltan sus facturas favoritas. Entre las cosas que la artista extraña de la ciudad, además de la calidez humana, las delicias heladas y los panificados, está andar en bicicleta: “Me encantaba ir a La Sanma y parque España. Lo hago también cuando voy y está piola”, sostuvo.

El vínculo de Nicki nicole con “La gurru”

En “Alma”, Nicki se animó a mostrar su lado más sensible, al punto que ella lo define como un álbum “directo al corazón” que toca tres cosas: corazón, alma y mente. En este sentido, el contacto con las experiencias pasadas en su ciudad es crucial y por eso incluyó entre las canciones una muy especial: “Uno de los covers del disco se llama Tuyo, yo lo cantaba en los actos de la Gurru. Esa canción tenía que estar, es la más que canté en mi adolescencia”.

La cantante terminó con una convocatoria a sus seguidores para que participen este domingo a las 21 de un vivo que va a realizar en sus redes sociales, en el que dará: “un anuncio muy importante”, en el que aseguró que los rosarinos “se pondrán muy contentos” ¿se viene fecha en casa?.