Ni con VAR: Rosario Central perdió con Platense en una noche de anemia ofensiva

Luego de un empate frustrante en su casa, Rosario Central no pudo sacarse el sabor amargo de la boca este domingo. Platense venció al Canalla por 1 a 0 en la fecha 15 de la Liga Profesional 2024. Los visitantes sufrieron su mal rendimiento ofensivo, pero tuvieron una oportunidad inmejorable para zafar de la derrota.

El equipo de Favio Orsi y Sergio Gómez se impuso gracias a un gol tempranero de Guido Mainero. En el cierre del encuentro, la Academia tuvo un penal a favor y Maximiliano Lovera no pudo conquistar el empate.

El Calamar se puso en ventaja rápidamente gracias a un ataque veloz y preciso. Bautista Barros Schelotto se proyectó hasta el área rival y dio la asistencia del único gol de la noche con un centro bajo desde la derecha.

Diez minutos después de la apertura del marcador, Central estuvo a tiro de la igualda con un cabezazo de Miguel Barbieri. Si bien la pelota se metió en el arco, Andrés Merlos cobró falta del defensor sobre el arquero Juan Pablo Cozzani en el área chica.

La historia de la Academia no mejoró con el paso del tiempo. El equipo de Matías Lequi prácticamente no tuvo situaciones de gol claras en el segundo tiempo y los cambios le aportaron poco en busca de ese objetivo.

LOVERA AL PALO ❌⚽ El delantero de Rosario Central se hizo cargo del penal y su remate dio en el poste#LPFxTNTSports pic.twitter.com/vt9f6BCE4Z — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2024

El triunfo local recién estuvo en peligro cuando corría el tiempo extra, ya que Iván Gómez tocó la pelota con la mano mientras estaba cerca de la medialuna de Platense. Merlos fue a ver la repetición y cobró penal por la infracción. Maximiliano Lovera se hizo cargo de la ejecución y la pelota pegó en la base del palo derecho de Cozzani.

Resumen del partido de Rosario Central y Platense

Platense: Juan Pablo Cozzani; Bautista Barros Schelotto, Juan Pablo Pignani, Gastón Suso (C) y Sasha Marcich; Fernando Juárez y Leonel Picco; Guido Mainero, Vicente Taborda y Franco Minerva; Mateo Pellegrino. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Rosario Central: Jorge Broun (C); Damián Martínez, Facundo Mallo, Miguel Barbieri y Agustín Sández; Franco Ibarra y Mauricio Martínez; Jonatan Gómez, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Matías Lequi.

Gol: PT 9 m. Mainero (P).

Incidencia: ST 51 m. Lovera marró un penal.

Cambios: ST Lautaro Giaccone por M. Martínez (C); 15 m. Franco Baldasarra por Minerva (P); 18 m. Maximiliano Lovera por Gómez (C); 30 m. Carlos Villalba por Juárez e Ignacio Schor por Taborda (P); 38 m. Luca Martínez Dupuy por Campaz (C).

Amonestados: Juárez, Pignani, Gómez (P), Mallo, Sández, Barbieri, Ibarra (C).

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Leandro Rey Hilfer.

Cancha: Ciudad de Vicente López.

