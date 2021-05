A diferencia de lo que ocurrió el año pasado en cuarentena, Ezequiel Lavezzi cumple años lejos de Natalia Borges este lunes. Mientras excompañeros y amigos saludaban al “Pocho” a través de redes sociales, la modelo dijo que está dispuesta a revelar detalles de la separación y comentó que “solamente el amor no es suficiente” para sostener una relación.

A través de su cuenta de Instagram, la brasileña abrió las preguntas bajo la consigna de responder verdadero o falso y rápidamente la charla se centró en la ruptura que confirmó hace una semana. Mientras tanto, el villagalvense de 36 años sopló las velitas con el regalo del triunfo de Central en el clásico rosarino la noche anterior en el duelo con Newell’s.

Borges ratificó que está “soltera” y aseguró que no tuvo contacto con Lavezzi para felicitarlo por su cumpleaños. Cuando le consultaron si aún estaba enamorada, contestó: “Me parece que él dice eso, yo no”.

Minutos más tarde, alguien quiso saber detalles sobre el motivo del fin de la relación. “Yo quiero hacer eso pero no sé si quieres escuchar la verdad porque muchas veces es mejor no saberlo”, deslizó la modelo a la hora de referirse al tema.

En el marco del festejo de su ex, Borges no tuvo muchas palabras de elogio para él. Al respecto, se limitó a decir que “todas las personas tienen cosas malas y buenas” y definió al ex París Saint-Germain (PSG) y Nápoli como “un gran jugador”.

Por otro lado, la brasileña recordó con alegría sus vacaciones con Lavezzi en Argentina durante el verano pasado y aseveró que “volvería mañana” al país. Cuando le preguntaron qué es lo que más le interesa a la hora de buscar pareja, afirmó: “Respeto y lealtad, eso es lo que me atrae más de los hombres. Es muy difícil conseguir eso ahora”.