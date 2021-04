A través de las redes sociales, Natalia Borges de 33 años compartió una seguidilla de fuertes mensajes que alertaron a los medios sobre su relación con el conocido futbolista Ezequiel Lavezzi. Ante esto, una periodista le consultó sobre lo ocurrido y la modelo respondió que su relación con el deportista había finalizado.

Fue Pía Shaw, panelista de “Los Ángeles de la Mañana” quien contó en el programa que al ponerse en contacto con la joven, ella confirmó: “Yo rompí”. Y sobre los mensajes contra la violencia de género que publicó en sus historias de Instagram, agregó: “No me siento preparada para hablar de ello, es una situación muy delicada y contaría mi historia sólo para alertar a otras mujeres que pueden haber pasado por lo mismo que yo pasé”.

Natalia Borges confirmó se terminó su relación con Ezequiel Lavezzi

Uno de los mensajes que compartió la brasilera en su cuenta de Instagram fue: “Si te controla, te humilla, te insulta, te pega, te grita no lo permitas. El amor no lastima”, y a pesar de estas indirectas, la modelo afirmó que no tiene ninguna intención “de hacerle daño al Pacho”: “Yo no soy así... ahora no quiero hablar de esto, estoy mal. Sé que hablarán. Solo pido respeto. Es un tema delicado y cuando me sienta lista voy a hablar. Usaré lo que me pasó para ayudar a otras mujeres”.

Al mismo tiempo que Natalia confirmó entonces su separación con el futbolista, Yanina Latorre habló con Lavezzi quien desmintió los dichos y aseguró que no hubo ninguna separación en su relación.“No nos separamos”, sostuvo. Y sobre los mensajes de ella en las redes, añadió: “Yo no tengo ningún problema con Natalia. Jamás hablaría mal de ella ni ella mal de mí. No sé qué es lo que salió. Es más, la amo”.

Natalia Borges confirmó se terminó su relación con Ezequiel Lavezzi

Pese a las diferentes opiniones, en las redes de la modelo continuaron los mensajes indirectos: “No más violencia contra las mujeres”, “Antes de admirar a una persona asegurate que esta persona sea admirable”, y para finalizar el misterio ambos se dejaron de seguir.