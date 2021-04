El tiempo resolvió la incógnita, finalmente la carlospacense Valentina Ferrer hizo público su embarazo. Para ello, eligió una de las revistas más importantes y posó para el lente de Vogue México.

En la entrevista, la exitosa modelo y empresaria contó cómo se enteró de la noticia: “Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”.

Sobre la continuidad de su carrera en el mundo de la moda confesó a Vogue: “Las cosas importantes no las voy a dejar de hacer, es mi carrera, es algo que yo amo. Quiero tener algo que me guste mucho, que sea mi pasión y que pueda estar criando a mis hijos y trabajando”.

Valentina Ferrer confirmó su embarazo en una mega producción para Vogue México. An Le

Además, compartió una rutina de belleza, donde se la ve al natural en su hogar de Nueva York. Por su parte, JBalvin no dió declaraciones al respecto, pero se espera que pronto comparta con sus fans la llegada al mundo del nuevo integrante de la familia “argentocolombiana”.