Natalia Borges, la modelo brasileña y quien es ahora la ex del Pocho Lavezzi, se filmó utilizando varios sets de lencería que conquistaron las redes sociales.

Es que a tres años de ponerle punto final a su noviazgo con Yanina Screpante, el Pocho Lavezzi había apostado nuevamente al amor de la mano de la joven modelo.

Hay pocas fotos de la pareja en las redes.

El futbolista pasó junto a Natalia Borges la cuarentena durante el 2020 en Saint Barth, en el Caribe, desde donde compartieron varias fotos juntos.

Sin embargo, en las últimas horas, la confirmación de Borges sobre el fin de su relación con el Pocho Lavezzi fue revelada por Pía Shaw a través del programa Los Ángeles de la Mañana.

La modelo confirmó el fin de su relación. Instagram/natalia_borges

La modelo no solo eliminó las fotos que compartió junto al futbolista, sino que dejó de seguirlo en Instagram, lugar donde también publicó una serie de mensajes contra la violencia de género.

Más allá de lo sucedido con el deportista, Natalia Borges supo lucir toda su belleza y su escultural figura en su más reciente video de Instagram.

En el clip de la sesión fotográfica, la modelo brasileña posó de diferentes maneras frente al espejo mientras utilizaba varios sets de encaje. “Estoy obsesionada con la lencería”, aseguró Borges.

Pocho Lavezzi negó la ruptura con Natalia Borges

Luego de conocerse la versión de Natalia Borges sobre el fin de su relación con el deportista, Yanina Latorre se comunicó con el futbolista, quien contradijo lo dicho por la modelo.

El futbolista negó el fin de la relación. Instagram/natalia_borges

“Cuando supe todo esto, busqué la palabra del Pocho, y es una situación totalmente bipolar la que voy a contar, porque él me contestó que no está separado”, aseguró Latorre.

La pareja recién cumplía un año juntos.

“Él me dijo: ‘Yo no tengo ningún problema con Natalia, jamás hablaría mal de ella, ni creo que ella de mí. En el caso de que ella hablase de mí, yo jamás contestaría. No tengo idea de lo que están hablando, no sé qué es lo que salió. No nos separamos. Es más, la amo”, concluyó.