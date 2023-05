Moria Casán dijo que Mauro Icardi es un “botinero limitado” y sigue la pelea

La pelea que nadie esperaba en redes sociales se extendió este sábado con un capítulo más picante en redes sociales. Mauro Icardi le recordó a Moria Casán su pasado detenida en una cárcel de Paraguay y ella redobló la apuesta. “Limitado botinero”, le dijo a través de un mensaje público.

El cruce de comentarios irónicos escaló cuando el esposo de Wanda Nara se quejó de la opinión de la actriz de 76 años sobre la relación con su pareja. Fuera de ese tema, el futbolista de Galatasaray le advirtió: “No hablemos de cannabis, que todos sabemos que sos más de la ‘blanquita’”.

El exjugador de París Saint-Germain (PSG) volvió a criticar a la protagonista de "Brujas".

La “One” no se quedó callada y se jactó de ser una “negrita del conurbano”. A esto añadió que Icardi es un “jugador de bajo rendimiento” y “detestado” por sus pares. “Entrenate para la olimpíada de imbéciles”, le sugirió.

El último jueves, Moria había dicho que “cualquier agujero es poncho” para el rosarino de 30 años. “El único agujero que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron”, retrucó el exdelantero de Inter de Milán.

A partir de esta respuesta, la actriz y conductora expresó: “Me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas. Me hace pensar que padecés de un desabastecimiento neuronal al no tener humor”. Pero la réplica no se agotó allí.

¿Qué dijo Moria Casán sobre Mauro Icardi?

En el intercambio de chicanas, Moria Casán recordó el encuentro de Mauro Icardi y la “China” Suárez en París. “Yo solo conocía un poco de tu chisme familiar expuesto por ustedes mismos obscenamente debido a tu affaire con el agujero asiático, con cannabis que te mareó”, apuntó.

Además de la referencia al “Wandagate”, la exmodelo de 76 años opinó que el futbolista es un “cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo y marido de la otra”. El esposo de Wanda Nara no se achicó y respondió: “Me queda mejor el adjetivo de arrogante, engreído, soberbio, antipático, orgulloso y egocéntrico... Sobre todo con la gente que no conozco”.

La "One" no se quedó callada frente a los comentarios del rosarino.

Moria consideró que Icardi es un “deportista mediocre” y un “desclasado” porque los demás jugadores lo “detestan”. De inmediato, citó testimonios de periodistas especializados. “Me llaman para decirme que fuiste convocado tres veces a la selección argentina y no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento”, comentó.

Previamete, el rosarino explicó que quiso ser “correcto” cuando se refirió a la actriz como una “diva” y claró: “Con el nivel de tu respuesta, demostraste a la altura que estás”. Para no dejar cabos sueltos, la conductora recogió el guante sobre su arresto en el exterior y replicó: “El agujero paraguayo al que te referís fue un receptáculo para arrojar bijouterie berreta”.