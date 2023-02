Matías Messi liquidó a Laporta y tildó a los catalanes de “traidores”: “Barcelona se empezó a conocer por Messi”

Lo que seguramente se pensó como una charla más en Twitch, terminó siendo una bomba: Matías, el hermano mayor de Lionel Messi, se volvió tendencia en las redes por sus contundentes declaraciones sobre Joan Laporta, presidente del Barcelona; y la crítica a los hinchas catalanes por no reaccionar ante la salida del 10.

Todo arranca con una simple frase: “Qué lindo sería verlo volver a entrar al patio de su casa, al Camp Nou. ¿Qué opinás Matu?”. Esto en referencia a ver nuevamente a Messi con la 10 del Barça, y lo que parecía una pregunta compleja, Matías Messi la respondió de manera contundente y levantando polémica.

Qué dijo Matías sobre el posible retorno de Lionel Messi al Barcelona

El hermano mayor de la Pulga aseguró que la respuesta era fácil para él y contó: “Tengo un recorte pegado en mi casa donde nacimos que dice ‘Messi debería volver al Barcelona’. Entonces yo abajo subtitulé: ‘No vamos a volver a Barcelona’”. Según informa Marca, la familia del delantero del PSG sostuvo que estos dichos son “a título personal”.

Hasta ahí polémica no hay, si un puñal para los fanáticos que sueñan con esta vuelta, pero Matías no se quedó callado y arremetió contra todos en el suelo catalán. “Si lo hacemos (por volver), vamos a hacer una buena limpieza: entre ellos echar a Laporta. Desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona”, sostuvo.

Pero no frenó ahí: “No sé que opinan ustedes, pero para mi Barcelona se empezó a conocer por Messi. No lo conocía nadie, era más conocido Madrid. Entonces que te paguen así, no está bueno”, remarcó.

Matías Messi duro contra los hinchas del Barcelona: “Traidores”

Los chicos leían los comentarios que iban llegando: “Barcelona es Messi”, fue uno y Matías coincidió: “El que tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona, entra al museo y el museo es Messi”.

Otros dijeron: “Messi es más grande que Barcelona”, a lo que su hermano coincidió, pero liquidó a los catalanes: “La gente no lo bancó. Tendría que haber salido a la calle y pedir que se vaya Laporta y se quede Messi. Son todos traidores”.

Y remató al contar una frase que Celia Cuccittini, le habría dicho a Lio: “Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez: ‘Te van a pagar como a Ronaldinho’. A él también, voleo en el culo y chau”.