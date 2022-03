Barcelona es un club inmenso, que quedó marcado a fuego por el paso majestuoso de Lionel Messi. Joan Laporta, sin embargo, dijo: “No nos planteamos su regreso”.

El presidente del Barça brindó una entrevista con RAC1 y su opinión sobre el trabajo que llevan a cabo para recuperar al mejor jugador de su historia fue más que llamativa.

Messi y Laporta. (Prensa Barcelona FC)

“No nos lo planteamos. Estamos construyendo un equipo nuevo, con gente joven”, aseguró sin titubear.

Barcelona posee en su primer equipo 14 futbolistas de 23 años o menos, entre los que se destacan Pedri, Gavi, Ronald Araujo, Eric García y Ferran Torres. En contrapartida, tiene nueve jugadores de 30 años o más, como Gerard Piqué y Dani Alves.

Es cierto que desde el club apostaron fuertemente a talentos juveniles, pero la mirada lejana hacia la vuelta de Messi generó mucho ruido.

“No hablo con él, no tengo una comunicación fluida como antes de que marchase”, afirmó Laporta. La dura salida del rosarino fue muy fuerte para toda la institución y el presidente no pudo seguir el lazo. “No hay contacto personal, le recuerdo con afecto y espero que él también. Para mí no fue fácil, me hubiera gustado que las cosas fueran de manera diferente, pero, tal y como se produjeron, pensé que lo primero era la institución y creo que hicimos lo que teníamos que hacer”, redobló.