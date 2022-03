El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró que no sabe “qué piensan” el crack Lionel Messi y Ángel Di María con respecto a sus continuidades en el equipo una vez terminado el Mundial Qatar 2022 y solicitó que la gente los disfrute “ahora” sin pensar tanto en el futuro.

“Después de jugar un Mundial, todo el mundo hace valoraciones. No estoy en la cabeza de Messi y Di María, no sé lo que piensan, hay que disfrutarlos ahora. Hay que quedarse con eso, no hay que pensar en el futuro”, manifestó Scaloni en conferencia de prensa desde el predio de la AFA.

Messi y Di María

“¿Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular? Falta mucho, queda un Mundial, hay que disfrutarlos, no tiene mucho sentido. Algún día pasará que ya no estén”, agregó el seleccionador argentino.

Scaloni, muy bien predispuesto en cada una de las preguntas, hizo referencia a las declaraciones de Messi tras la goleada 3-0 ante Venezuela, quien deslizó que se “replanteará algunas cosas” luego de Qatar 2022, y el posteo de Di María en Instagram, donde aseguró que el viernes pasado en La Bombonera jugó su último partido en el país con la casaca albiceleste.