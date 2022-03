Este viernes la Selección Argentina sumó un nuevo triunfo en su camino hacia Qatar 2023. Los dirigidos por Lionel Scaloni ganaron 3-0 frente a Venezuela en la Bombonera y tras el partido, Juan Román Riquelme se acercó al vestuario y le regaló una camiseta de Boca a Lionel Messi.

El vicepresidente del club compartió un momento con todos los jugadores, principalmente con quienes compartió plantel durante su época como futbolista. A través de las redes sociales, la institución compartió las imágenes del encuentro en las que se puede ver a Riquelme con Leandro Paredes, Messi y Ángel Di María.

Riquelme visitó a la Selección Argentina Foto: Prensa Boca

La casaca obsequiada al rosarino cuenta con el número 10 y el nombre de “Pulga”. Riquelme y Messi jugaron juntos por primera vez en octubre de 2005, convocados por José Pekerman, actual entrenador de Venezuela.

También compartieron el plantel que disputó el Mundial de Alemania 2006. Luego estuvieron en la Copa América de Venezuela 2007, bajo las órdenes de Alfio Basile.

Riquelme le regaló una camiseta de Boca a Messi Foto: Prensa Boca

Messi puso en duda su continuidad en la Selección tras el Mundial

En declaraciones a la prensa después del partido, el capitán de la Selección Argentina puso en duda su continuidad en el equipo después del Mundial Qatar 2022. “Depende si nos llega a ir bien o mal, esperemos que de la mejor manera, pero seguro después del Mundial cambien muchas cosas”, reveló.

“Pienso en lo que viene, en lo cerquita. En los juegos que vienen ahora de preparación, el Mundial. Y después me tengo que replantear muchas cosas”, advirtió. Sin embargo, reconoció también que es “feliz” de jugar con la albiceleste: “Es un grupo maravilloso, la gente me quiere mucho y cada día me lo demuestra más. Soy un agradecido por todo esto que me hace vivir cada vez que vengo a Argentina”.