Tras una nueva victoria de la Selección Argentina al enfrentar a Venezuela en la Bombonera en lo que fue el último partido antes de Qatar 2022, Lionel Messi planteó la duda acerca de su continuidad en el equipo después del Mundial.

Si bien el capitán del seleccionado reconoció ser “feliz” con la celeste y blanca, dejó abierta la posibilidad de no regresar a jugar con los dirigidos por Lionel Scaloni. “Pienso en lo que viene, en lo cerquita. En los juegos que vienen ahora de preparación, el Mundial. Y después me tengo que replantear muchas cosas”, reconoció en declaraciones a la prensa al finalizar el partido.

La alegría de Lionel Messi y la Selección en la goleada ante Venezuela. Foto: TyC Sports

Las palabras de Messi alertaron al mundo del deporte nacional, ya que los fanáticos aspiran a contar con el Diez por largas temporadas más, sin embargo el delantero del PSG no quiso dar ninguna certeza. “Depende si nos llega a ir bien o mal, esperemos que de la mejor manera, pero seguro después del Mundial cambien muchas cosas”, sentenció.

Lionel Messi reconoció que es feliz jugando en la Argentina

El rosarino agradeció el cariño de la gente en cada una de sus visitas al país y valoró el grupo de compañeros que formó con el resto de los integrantes de la Selección. “Hace tiempo soy feliz en la Selección Argentina”, reconoció emocionado y aseguró incluso que “desde ante de ganar la Copa América”.

“Es un grupo maravilloso, la gente me quiere mucho y cada día me lo demuestra más. Soy un agradecido por todo esto que me hace vivir cada vez que vengo a Argentina. Después de la Copa, mucho más porque todo fluye más fácil tanto adentro como fuera de la cancha. Ganar ayuda a que todo sea más lindo, más fácil”, consideró emocionado.