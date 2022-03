Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del partido con Venezuela que se disputará el viernes desde las 20.30 en La Bombonera. Si bien no confirmó el equipo, aseguró que Lionel Messi está en condiciones de jugar, como así que Franco Armani será el arquero titular para mañana.

“Lionel Messi está bien, entrenó con normalidad después del cuadro gripal. Está para jugar y esperemos que tenga un buen partido”, señaló el entrenador en conferencia de prensa.

Lionel Scaloni habló en Ezeiza ante la prensa en la previa del duelo con Venezuela. Foto: @Argentina

“Tenemos que esperar un poquito para ver cómo responden los jugadores para confirmar el equipo, pero mañana ataja Franco (Armani) y evaluaremos si para el siguiente partido podemos darle la oportunidad a otro compañero que lo está haciendo bien, pero tenemos claro que mañana ataja Franco”, remarcó el entrenador que también señaló que tendrá a disposición a Ángel Di Maria y Ángel Correa.

Por otro lado, se refirió a presencia de Sergio “Kun” Agüero junto a la Selección en el Mundial de Qatar 2022 y remarcó que “es importantísimo que sepamos el rol que pueda ocupar”. “Yo creo que sí, que va a estar y va a venir con nosotros al Mundial. Merece un reconocimiento. Para nosotros es bienvenido”, agregó.

Los amistosos de la Selección en junio y la búsqueda de un rival europeo

“Las fechas en el fútbol europeo van a ir terminando entre el 15 y el 22, y el partido con Italia es el 1°. Nuestra idea es que, apenas vayan terminando nos podamos reunir para tener siete u ocho días de entrenamiento y después, a partir de ese partido, ver con qué otro rival podemos jugar”, señaló.

Y agregó: “Los chicos vienen de una temporada larguísima y no es cuestión de tenerlos 25 días concentrados para que pierdan 15 días de vacaciones. Hay que jugar un poco con eso, con las ganas de que entrenemos, pero tampoco tenerlos concentrados y robarles vacaciones, que a futuro nos puede pasar factura”.

El encuentro con José Pekermán, el entrenador que tuvo Scaloni en las juveniles

“En cuanto a José, un poco raro que me tenga que enfrentar a él sabiendo lo que representó para mí y los chicos del CT, del proceso de juvenil de tantos años. Años después intentamos hacer lo mismo con la Mayor y Juveniles, lo que nos inculcó con su CT. Eternamente agradecidos por lo futbolístico y lo de afuera que nos enseñó. Lo apreciamos mucho. Le daré un abrazo. Que la gente lo reciba de la mejor manera porque marcó una época. Dejó un legado y esperamos poder retomar o continuar lo que había en esa época”.

Lionel Scaloni confirmó que asistirá al sorteo del mundial el próximo 1 de abril

“Ponerme el traje se me complica, me gusta estar más cómodo. Es un protocolo. Pase lo que pase, será difícil. No me pongo a hacer cuentas. Hay alguno en el CT con un programa, simulando. Te agarrás la cabeza o no. Pase lo que pase, difícil. Imposible decir que bueno. Hay que jugar con todos, de la mejor manera. Un Mundial que lo viví como jugador y en un CT, es una ocasión única e impredecible. Lo importante llegar bien, es lo que queremos”.