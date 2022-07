Los fans de Lali Espósito tienen un gran expectativa por el recital que brindará el domingo a las 20 horas en Rosario, hasta tal punto que llegaron a acampar en los alrededores del Salón Metropolitano para poder obtener las mejores ubicaciones. Este viernes se registraron siete carpas, una de las primeras se instaló el miércoles. Según los organizadores del show, esperan que asistan alrededor de diez mil personas.

En una entrevista con el móvil de LT8, una de las fanáticas, que llegaba de cargar el termo, expresó: “Llegué ayer a las cuatro de la tarde. Pasamos la noche acá y ahora vamos a desayunar”. La joven tiene 18 años y contó cómo se organizan para que hacer la fila y no haya colados: “Ayer hubo un problema. En las carpas se van turnando distintas personas para que otras puedan atender sus asuntos durante el día. Y organizamos un sistema para que no haya colados y para que todos sepan cuántas personas hay por carpa”.

El recital que Lali Espósito brindará el domingo en Rosario, a partir de las 20. Foto: La Capital

Luego relató que por ejemplo su turno “marcando presencia” termina a las 12 del mediodía y que volverá a cubrir a su amiga doce horas después. “Nos vamos turnando de acuerdo a los horarios que tengamos libres. Yo estoy libre de horarios hasta el lunes, que es cuando vuelvo a la Facultad”.

Otro de los acampantes era un hombre de mediana edad llamado Fabricio, que estaba haciendo fila para guardarle el lugar a su hija Sheila de 23 años, debido a que la joven estaba rindiendo un examen final en la facultad.

“Me quedé anoche, me voy a quedar hasta que ella termine de rendir. Después ella se quedará todo el día y yo volveré esta noche. Mi hija sigue a Lali desde chiquita, siempre fue fanática. Desde Rebelde Way hasta que se hizo solista. A toda la familia nos encanta Lali, somos tres nada más. Acá estamos felices. Al recital van a venir mi hija y mi mujer, yo les voy a hacer el aguante. Ahora estoy esperando que venga Sheila y me diga que rindió bien”, expresó Fabricio.