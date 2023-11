Lo que tenés que saber del partido de Rosario Central y Barracas Central en la fecha 12

Entonado por un triunfo contundente de local, Rosario Central juega este lunes para alimentar su sueño copero en la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional 2023. El Canalla visita a Barracas Central en un duelo con necesidades muy diferentes, ya que el anfitrión necesita los puntos para alejarse de la zona de descenso.

El partido se programó a las 18.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el Guapo recibe a sus rivales de manera transitoria. Luis Lobo Medina sale a la cancha como árbitro principal en una transmisión en vivo de TNT Sports.

Debido a la ausencia de Maximiliano Lovera, Rosario Central se presenta con un cambio en la formación titular. El delantero se lesionó en el último duelo con Argentinos Juniors, de modo que Fabricio Oviedo pica en punta como candidato a reemplazarlo.

Por segunda fecha consecutiva, el Canalla no cuenta con Facundo Mallo. El director técnico Miguel Ángel Russo no convocó al defensor uruguayo, que sufrió un problema muscular frente a Instituto y desde entonces no estuvo ni en el banco de suplentes.

Del lado local, Barracas Central obtuvo 46 puntos a lo largo del año. Con esta sumatoria se ubica a cuatro unidades por encima de la posición de descenso en la tabla de la temporada.

Ante la visita auriazul, el entrenador Sergio Rondina debe reemplazar a Rodrigo Insúa, suspendido por su expulsión en el partido con Huracán. Una de las variantes que analiza el “Huevo” es el ingreso de Lucas Colitto.

Probables formaciones de Barracas Central y Rosario Central

Barracas Central: Andrés Desábato; Francisco Álvarez, Nicolás Capraro, Juan Ignacio Díaz, Nicolás Tolosa y Lucas Colitto; Facundo Mater, Carlos Arce e Iván Tapia;Bruno Sepúlveda y Alexis Domínguez. DT: Sergio Rondina.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Tomás O’Connor y Kevin Ortiz; Fabricio Oviedo, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Tobías Cervera. DT: Miguel Ángel Russo.