Un partido de fútbol que se estaba jugando en el predio del Liceo Aeronáutico Militar de Funes pasó de ser un panorama normal a un momento muy particular: Rocío Moretti le propuso casamiento a su novio con la complicidad del árbitro.

Estaban jugando Segurola y Habana, por la Copa Pymes que organiza la Estancia Deportiva Damfield, cuando el árbitro llama a Franco Farías, uno de los jugadores y de la nada le saca una tarjeta: ni roja ni amarilla, sino una azul y le dice: “Franco, mirá a tu alrededor”, y ahí llegó la gran propuesta de Rocío.

Le pidió casamiento en medio de un partido de fútbol con complicidad del árbitro. Info Funes

Cuando el joven mira, la encuentra a su novia de rodillas con una cajita de anillos en la mano y tres amigas sostenido carteles con su pedido “¿Te querés casar conmigo?”.

La osada propuesta llega a solo seis meses de estar juntos, es por esto que Rocío asegura que estaba lista para que Franco se negara a este compromiso.

Sorprendido, Franco lo festeja como un gol: se saca la camiseta y va a abrazar a Rocío para coronar un sí rotundo acompañado de un beso que desató los aplausos de todos los espectadores del partido, detalla Info Funes.

Cómo inició la historia de amor entre Rocío y Franco

La propuesta de matrimonio de la joven es digna de una serie de Neflix y su historia de amor también: empezaron a salir en noviembre del 2020 y en febrero oficializaron su noviazgo. Aunque parezca una locura el poco tiempo que llevaban en esta relación, la joven contó que se conocían hacía ya 14 años.

Se conocieron por amigos en común en un boliche de Rosario y la joven contó: “Aquella vez también me lo encaré yo”. Pero este encuentro fue fugaz: “Chapamos, como se decía en ese momento, pero no pasó más nada, de hecho, no nos volvimos a ver nunca más”.

Esto es raro ya que viven en el mismo barrio a solo cinco cuadras de distancia, pero no era el momento de esta relación. A los meses Rocío se pone de novia con otro chico y la relación dura 13 años: allí se convirtió en mamá de una niña que ahora tiene 3 años y medio.

En la última fiesta de Año Nuevo previa al coronavirus se volvieron a ver, en realidad fue Franco el que la reconoció y la buscó por Instagram. “Yo no le di ni cinco de bola porque no me acordaba quién era”, contó la joven y recién en agosto del 2020 ella lo volvió a ver y recordó que era ese amor de cuando tenía 14 años.

Salieron por primera vez el 1° de noviembre y desde entonces no se dejaron de ver, cuenta Rocío: “A partir de eso me di cuenta que es un amor re sano, re libre, que somos los dos muy complementarios a pesar de que somos completamente opuestos. Creo que la vida nos cruzó por algo”, sostiene.

La ruptura de su relación de mas de una década hizo que Rocío entendiera que una relación duradera no es garantía de nada: “El tiempo no es garantía de nada, no te dice qué tan fuerte y estable será una relación, es lo que te dice tu corazón y lo que yo siento en este momento es que quiero estar con él para toda la vida y eso es lo que le quise demostrar”, dijo.

Esto fue lo que la impulsó a hacer su declaración de amor que ya tiene fecha tentativa: “Ya tenemos una fecha tentativa, seguramente nos casemos el año que viene porque queremos festejar”, contó Rocío.