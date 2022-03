Este viernes falleció Gerardo Rozín a los 51 años de un tumor cerebral en estado irreversible. Figuras de la farándula argentina y muchos músicos le dedicaron cariñosas palabras para despedirlo y lamentaron su pérdida. Y en medio del duelo, Jesica Cirio y Zaira Nara, cercanas al querido periodista, propusieron una original idea para homenajearlo en el que era su lugar de trabajo.

Ambas compartieron con Rozín la conducción de “La Peña de Morfi” y “Morfi, todos a la mesa” en diferentes períodos, dos ciclos ya consolidados en la pantalla de Telefe. A lo largo de las temporadas las conductoras desarrollaron un vínculo muy estrecho con el también productor y se manifestaron muy emotivas tras su fallecimiento.

Eran muy cercanos Foto: Instagram

Pero además de dedicarle un último adiós a través de las redes sociales y de presenciar el velatorio en el caso de Zaira, ambas propusieron que el estudio desde donde se emitieron los últimos programas de Rozín lleve su nombre.

Gerarndo Rozín y Jésica Cirio Foto: Instagram

En un especial pedido a las autoridades del canal de las pelotas, las modelos hicieron la petición a través de una historia de Instagram. “Su lugar tendría que tener su nombre. Para que el estudio se llame Gerardo Rozín”, expresó Cirio. Y momentos después se sumó la hermana de Wanda Nara: “Estudio Gerardo Rozín. Para mí ya se llama así. Era, es y será su lugar”.

La propuesta de Jésica Cirio Foto: Instagram

Zaira Nara se sumó a la idea Foto: Instagram

El último adiós de Jesica Cirio a Gerado Rozín

La conductora compartió las últimas seis temporadas de “La Peña de Morfi” junto al periodista y sabía acerca de su enfermedad terminal. Por eso, para este año había sido anunciado Iván de Pineda como su reemplazo al aire del ciclo que aplazó su fecha de inicio ante el estado delicado en el que se encontraba el histórico presentador.

Triste por la muerte de su compañero, Jesica compartió un emotivo mensaje en las redes con varias fotos recordando momentos juntos: “Tengo el corazón roto… En nuestros últimos encuentros, con todo lo que vos estabas viviendo, igual te tomaste el tiempo de prepararnos para esto. Nunca creí que fuera a pasar, uno siempre tiene esa gota de esperanza… Me consuela saber que te fuiste en paz y que no me quedan más que palabras de agradecimiento hacia vos por todas esas charlas y consejos que voy a guardar para siempre en mi memoria”.

Lamentó su pérdida Foto: Instagram

“Una persona que me abrió las puertas a un programa mágico y maravilloso, un grande de la televisión, el que más hizo por la música y se fue demasiado rápido. Me enseñaste que se puede hacer programas con el corazón! Tan talentoso, profesional y con un sentido común como pocos, marcaste un antes y un después en la televisión y ya nada va a ser lo mismo sin vos… Gracias por confiar en mi, gracias por enseñarme tanto! Siempre fuiste simplemente vos: un rosarino fanático de la televisión, que amaba su trabajo, su familia, Fontanarosa y a su amado rosario central. Por siempre en mi corazón. Te voy a extrañar mucho, cada día. Y lo difícil que va a ser que se prendan las cámaras y vos no estés al lado mío, no lo puedo explicar. Hasta siempre Gerar”, cerró.

La despedida de Zaira Nara

También muy cercana al rosarino, la modelo expresó su pesar: “En esta última reunión tampoco te creí, me dijiste me estoy muriendo, y yo como siempre desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí. Ni te quise creer. Y no me estabas mintiendo”.

Y siguió: “Una vez más, me estabas preparando para lo que se venía, te preocupabas de no preocuparme con las noticias de tu salud. Pero esta vez, quisiste verme y eso te lo voy a agradecer siempre. Para mi la tele jamás será lo mismo sin vos. Fuiste y serás la primera persona que supo reconocerme, impulsarme y acompañarme. Gracias por pensar aquella vez en mi. Y gracias por confiar y decirme siempre la verdad, lamentablemente tan dura esta última vez”.