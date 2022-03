Este vierens a última hora falleció Gerardo Rozín a los 51 años luego de atravesar complicaciones en su salud. La noticia impactó en el mundo de la farándula argentina y decenas de personalidades del espectáculo y la música dijeron presenten el velatorio de sus restos.

El entrañable conductor fue velado este sábado en el barrio porteño de Almagro, mientras que será enterrado el domingo en Rosario, su ciudad natal. Muchas figuras del espectáculo y la música manifestaron su último adiós a través de las redes sociales mientras que varios más pudieron presencial la despedida en la sala junto a más familiares y amigos.

“Éramos de mucha charla. Últimamente no nos habíamos visto tanto, pero hablábamos por teléfono. Era un tipo de bien, no hizo cosas jodidas, no tenía la vocación del conflicto. Rozín aportó mucha creatividad en la TV. Tuvo una vida breve, pero bien vivida y de disfrute”, recordó Beto Casella en un móvil con TN.

También se expresó Julio Bárbaro, quien supo ser familia del entrañable presentador como padre de su ex esposa: “Yo lo quise mucho. Soy el viejo suegro que vino a despedir a un amigo. Él amaba la familia y a todos. No le conocí un enemigo ni me hablaron mal de él”.

El dirigente político Julio Bárbaro durante la despedida de los restos del conductor Gerardo Rozin. Foto: NA

Acompañaron además, Zaira Nara, con quien compartió por momentos la conducción de “La Peña de Morfi”, Julieta Prandi, quien estuvo al frente de “Gracias por venir, gracias por estar” junto a Rozín, y personalidades de la música como Luciano Pereyra y Jairo. Diego Torres no pudo estar por encontrarse en el exterior, pero envió una corona de flores con un emotivo mensaje: “Gracias por el lugar que le diste a la música. Mi abrazo a tu familia, amigos y compañeros de trabajo. QEPD”.

Una corona de flores enviada por el cantante Diego Torres. Foto: NA

Mismo gesto compartió el Chaqueño Palavecino y sumaron su presencia Malena Guinzburg y Guillermo Andino, el productor Pablo Codevilla, quien aseguró: “Tenía talento, humildad y profesionalismo. Era alguien que vivía con mucha pasión. Él provocó que todos estemos hablando bien de él. Todos los que trabajamos con él sabemos lo que valía. Estamos muy tristes, sabíamos que estaba mal y ojalá que desde algún lado él pueda estar viendo lo que estamos diciendo”.

Guillermo Andino se retira del sepelio de Gerardo Rozin. Foto: NA

“Era un tipo muy inteligente, muy gracioso pero profundo, sensible y agradecido. Leal. Se lo va a extrañar. Fue una gran persona”, reconoció Nicolás Repetto, con quien hizo “Sábado Bus”.

Más imágenes del velorio de Gerardo Rozín

Velorio de Gerardo Rozín Foto: NA

Zaira Nara se retira del sepelio de Gerardo Rozin. Foto: NA

Una corona de flores enviada por el cantante Chaqueño Palavecino Foto: NA