Más de un 60% de los docentes de la UTN de Santa Fe no están vacunados contra el coronavirus, según un relevamiento de Fagdut, el gremio que los nuclea. Piden a la provincia que se avance con la inoculación de menores de 50 años para el regreso de la presencialidad. En Rosario, la mitad de los profesores todavía esperan por la primera dosis.

El reclamo surgió a partir de un encuentro convocado por la Comisión Ejecutiva de FAGDUT Nacional, en el cual participaron dirigentes de la delegación local. Uno de los temas abordados fue el no avance en la vacunación del personal docente universitario de la UTN, abarcando a una población menor a los 50 años. Se estima que entre un 50 y un 60% de ellos todavía no recibieron la vacuna.

Por tal motivo, luego de la declaración de personal estratégico a las y los trabajadores de la Facultades Regionales de la UTN, las delegaciones santafesinas de Fagdut elevaron una solicitud a las autoridades provinciales a los efectos de ser incluidos en los programas de vacunación que el Ministerio de Salud de la provincia lleva a cabo en el territorio.

La mitad de los docentes rosarinos de la UTN no fueron vacunados Archivo

Según pudo establecer la Seccional FAGDUT, en la Facultad de Rosario, en una franja etaria de docentes menores de 50 años, el 50%, es decir 248 docentes no fueron alcanzados de un total de 427 de profesionales. Siguiendo esta línea, se pudo establecer que el número de agentes docentes de las 5 Facultades de la UTN en Santa Fe que no fueron alcanzados, no supera los 700, cifra que denota que un pedido alcanzable a corto plazo por ser número bajo de docentes no vacunados.

Fabiana Riva, Titular de la Comisión Directiva local, puso de manifiesto: “Como representantes de docentes universitarios de Rosario, pedimos que se priorice a los profesionales como una acción estratégica, la cual permitiría generar un contexto para la vuelta a la presencialidad. Hasta el momento desde la provincia no hubo ninguna convocatoria universitaria para la vacunación en la UTN”.

En los considerandos de la nota se deja explícito la puesta a disposición del personal docente de la UTN, para colaborar a los fines de una efectiva e inmediata implementación, ya que es necesario resguardar la salud al conjunto de docentes de la Casa de Altos Estudios, en pos de generar condiciones necesarias para el retorno a la presencialidad en la enseñanza, garantizada por la inmunización y el estricto cumplimiento de los protocolos habilitados para la actividad docente.

En tal sentido se pone además a consideración las instalaciones edilicias de cada facultada antes mencionada como las de Fagdut con sus diferentes seccionales, para ser evaluadas por autoridades del área de salud y poder estar comprendidas como puestos que puedan oficiar de centros de vacunación COVID-19.