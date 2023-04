La ex “Miss BumBum” Suzy Cortez encendió las redes con un nuevo tatuaje de Lionel Messi en una zona íntima

Suzy Cortez, la modelo brasileña, ex Miss Bumbum en dos ocasiones y fanática de Lionel Messi, decidió hacerse un nuevo tatuaje dedicado al ídolo del fútbol argentino, en una zona muy jugada, para lograr una curiosa meta: entrar al récord Guinness como la persona con más tatuajes de Messi en el mundo.

La mujer oriunda de Brasil, que actualmente es famosa en el ámbito de las redes sociales y tiene su propia cuenta en la plataforma de OnlyFans, tuvo que cumplir una promesa que hizo durante el Mundial de Qatar 2022, cuando dijo que, si el equipo comandado por Leo Messi ganaba la Copa, ella debía tatuarse en una zona íntima algo relacionado con “La Pulga”.

¿Qué tatuaje se hizo últimamente suzy cortez?

De esta manera, Cortez se realizó el diseño de la firma del futbolista oriundo de Rosario en una zona de la nalga, junto con las tres estrellas que ostenta el escudo argentino a partir de 2022 y el número 10, que es el que usa Messi en la camiseta albiceleste.

Suzy Cortez se hizo un nuevo tatuaje de Messi Foto: Captura video

Con los tatuajes que se hizo, la modelo se convierte en la persona con el mayor número de tatuajes de Lionel Messi en distintas partes del cuerpo, con lo cual podrá entrar en el Libro Guinness de los récords.

En 2022 explicó: “Tengo un total de siete tatuajes en honor a Messi para entrar en el Guinness World Récords. Cuando me hice el tatuaje íntimo, algunas personas se sorprendieron, pero poco a poco entendieron por qué me hice el tatuaje. Me propongo hacerme un tatuaje idéntico al que tiene Messi en la pierna con la pelota y el número 10″.

¿QUé relación hay entre la ex miss bumbum y lionel messi?

La brasileña saltó a la fama tras ganar dos veces el concurso Miss Bumbum que se celebra en el país vecino. Futbolera apasionada, Cortez se confesó fanática de Messi desde el primer momento y siempre lo homenajeó en sus redes sociales, hasta que en 2016 la cuenta de Instagram de Messi la bloqueó.

En ese momento, la creadora de contenido para adultos adujo que era obra de Antonela Roccuzzo, esposa de La Pulga, y la acusó de estar celosa de ella, ser infantil y haberla acechado durante años.

Miss BumBum muestra otro de sus tatuajes dedicados a La Pulga.

Finalmente, en 2018 la cuenta del futbolista desbloqueó a la modelo, que no dudó en festejar la noticia vestida con una camiseta del Barcelona mostrando sus atributos, con el texto: “Hoy es un muy feliz día para una blaugrana fanática como yo!!! Gracias @leomessi por desbloquearme aquí en el Instagram”.