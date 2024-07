La estatua de Mirtha Legrand desapareció de Villa Cañás por vandalismo

La historia de uno de los homenajes más mediáticos que recibió Mirtha Legrand ingresó a una nueva etapa. La estatua de Villa Cañás desapareció este lunes y fuentes oficiales confirmaron un episodio de vandalismo detrás del cambio de escenario en el parque del pueblo.

La obra de Daniel Melero generó muchísima controversia desde su inauguración, al punto de que la propia protagonista quedó disconforme. A casi dos meses de las reformas y la nueva instalación, la Municipalidad retiró la escultura debido a los daños que sufrió el último fin de semana.

¿Por qué sacaron la estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás?

La estatua de Mirtha Legrand fue vandalizada en una de las glorietas del parque que lleva su nombre en Villa Cañás. Fuentes consultadas por El Litoral precisaron que se rompió una parte del pelo y le arrancaron un aro.

Los hilos de chapa de la cabellera quedaron deformados por la agresión. Foto: El Litoral

Cuando el personal municipal recibió aviso de la situación, fueron a inspeccionar la escultura y decidieron llevársela. Aunque no hubo informes públicos sobre el tema, la ausencia de la escultura de la “Chiqui” se hizo visible este lunes a la noche y las explicaciones trascendieron después.

Además del destrozo de algunas partes de la cabeza, el acto vandálico dejó huellas en el apoyabrazos izquierdo del sillón. La obra fue trasladada al taller de herrería del pueblo ubicado a casi 200 kilómetros de Rosario.

El extremo de la butaca no estaba en condiciones de permanecer a la intemperie. Foto: El Litoral

A partir de la primera evaluación, el intendente Norberto Gizzi ordenó la reparación de la escultura. En esta instancia no trascendieron plazos para restaurar el homenaje a la actriz de 97 años en el parque Mirtha Legrand.

El plan tentativo de la Municipalidad de Villa Cañás consiste en mantener la estatua emplazada en el parque. Sin embargo, esta vez es probable que elijan a otro artista para hacer los arreglos pertinentes en lugar de Melero.

¿Qué opina Mirtha Legrand sobre su estatua en Villa Cañás?

Mirtha Legrand nunca estuvo satisfecha con el homenaje que le hicieron en su ciudad natal. “No quiero que en mi pueblo esté eso”, dijo cuando se volvió a colocar la escultura en el parque.

La primera versión se inauguró en 2023 durante los festejos del aniversario de fundación de Villa Cañás. En esa ocasión, la “Chiqui” manifestó: “Realmente no me favorece para nada. No sé qué foto habrán tomado”.